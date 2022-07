Tritte gegen den Kopf: Polizei Bremen ermittelt wegen versuchter Tötung

Von: Bjarne Kommnick

Die Polizei Bremen ermittelt gegen einen 25-Jährigen wegen versuchter Tötung. © dpa/Friso Gentsch

Ein Mann hat einen 29-Jährigen mehrfach gegen den Kopf getreten. Nun ermittelt die Polizei Bremen wegen versuchter Tötung.

Bremen – Am Freitagnachmittag ist es in Bremen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 25-jährigen und 29-jährigen Mann gekommen. Nun ermittelt die Polizei Bremen wegen versuchter Tötung, wie die Beamtinnen und Beamten am Samstag mitgeteilt hatten. Die Staatsanwaltschaft habe bereits einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter beantragt.

Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags: Vater wirft Opfer zu Boden

Der Vorfall habe sich im Stadtteil Gröpelingen ereignet. Bevor es zu den Tritten gegen den Kopf des 29-Jährigen gekommen sei, habe der 48-jährige Vater des 25-jährigen Täters den Mann zu Boden geworfen haben.

Daraufhin habe der 25-Jährige dem 29-Jährigen mehrfach gegen den Kopf getreten. Der Mann habe dadurch Prellungen und Abschürfungen am Kopf erlitten. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu der Tat gekommen ist.