Tritte mit „enormem Druck“

Bremen - Von Steffen Koller. Zwei 21 und 24 Jahre alte Männer müssen sich seit Mitte Juni unter anderem wegen versuchten Totschlags vor dem Bremer Landgericht verantworten. Dem 21-jährigem Rehber T. wirft die Anklage vor, einen damals 19-Jährigen in einer Bremer Disco so heftig getreten zu haben, dass er „den Tod seines Opfers billigend in Kauf nahm“, hieß es zu Prozessauftakt von Seiten der Staatsanwaltschaft. Am Freitag sagten insgesamt vier Zeugen aus, unter anderem ein Spezialist für Formspuren, der die Verletzungen des Opfers untersucht hat.

Die Bilder, die das Gericht am Freitag zu sehen bekam, waren nichts für schwache Nerven. Blutunterlaufene Verletzungen an der Wange, das Gesicht geschwollen, das Ohr eingerissen. Es sind Fotos, die das mutmaßliche Opfer kurz nach der brutalen Attacke zeigen sollen. Und es sind Bilder, die ein Sachverständiger für das Verfahren genauer untersucht hat. Der 50-jährige Spezialist für Formspuren sollte im Auftrag der Kammer analysieren, ob die beschlagnahmten Schuhe der beiden Angeklagten die Verletzungen versursacht haben könnten. Sicher ist der Experte darin, dass die Verletzungen von Schuhen stammen, auch habe er das Modell näher eingrenzen können, doch wer letztlich zugetreten hat, lasse sich nicht zweifelsfrei feststellen, so der Kripobeamte. Die Schuhe von Rehber T. (24), ein schwarzes Modell der Marke „Lacoste“, seien als Spurenverursacher „komplett ausgeschlossen“, so der Gutachter. Anders bei den Sportschuhen des weiteren Angeklagten, Azad T. (24). Auf Fotos sei zu erkennen, wie sich der „Nike“-Pfeil von der Sohle des Schuhs auf der Stirn des Opfers abzeichnen würde. Da Gewalteinwirkung auf den Körper aber immer „ein dynamischer Vorgang“ sei und auch die Fotos nicht den Anforderungen einer Analyse entsprechen würden, komme zwar das Modell infrage, aber ob es auch genau der Schuh Azad T.s war, könne nicht zweifelsfrei belegt werden.

Die Anklage wirft den Männern mit Migrationshintergrund vor, nach einem Streit im VIP-Bereich der Disco am Hillmannplatz einen Besucher zunächst geschlagen und den dann am Boden liegenden 19-Jährigen mehrfach gegen den Kopf getreten zu haben. Der Sachverständige sagte am Freitag, dass mit „erheblicher Kraft“ und „enormen Druck“ zugetreten wurde. Und er bestätigte, dass „jedes Modell des gleichen Schuhs die Muster verursacht haben könnte“. Die weiteren drei Zeugen (18, 20, 20) seien am Abend zwar in der Disco gewesen, was genau passiert sei, dazu sagte keiner etwas Genaues. Zwei Zeugen bestätigten, dass die Angeklagten zwar an einer Auseinandersetzung beteiligt waren, und einer habe gesehen, dass Rehber T. „sich gewehrt“ habe. Tritte gegen den Kopf habe aber niemand wahrgenommen.