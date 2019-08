Ein Trip ins Jahr 1845

Bremen - Von Martin Kowalewski. Plattschiffkapitän Hinnerk (Martin Dreifke, 57) ist erstaunt über eine Gruppe Seniorinnen. Er fragt eine davon: „Wie heißt Du?“ Die Antwort: „Gesine.“ Der Kapitän ist erstaunt. Eine Person von 1845 trifft auf Seniorinnen von heute, eine Szene während einer Führung durch das Vegesacker Geschichtenhaus nahe dem Vegesacker Hafen, heute Thema unserer Serie „Sommermomente“. Im Lange-Speicher, Sitz der ehemaligen Lange-Werft, erwacht die Geschichte von Werft und Hafenbereich zum Leben.

„,Gesine’ ist da“, sagt Hinnerk und zeigt energisch auf das Schiff hinter sich. „Ich weiß, was ‘ne Gesine ist. Mein Schiff ist benannt nach meiner Schwester. Du siehst nicht aus wie meine ältere Schwester. Du siehst nett aus.“ Hinnerk erzählt von seiner steilen Karriere vom Schrubber zum 1. Offizier. Mit der Harpune habe er Wale gejagt. Die Walfangtouren seien lang gewesen, nur den Herbst habe er in Vegesack verbracht. „Jetzt geht es in die Südsee. Da ist man drei Jahre lang unterwegs“, sagt Hinnerk. „Meine Frau sagte, Du suchst Dir was Anderes oder ich mache das.“ Das Plattbodenschiff „Gesine“ rettete Hinnerks Ehe. Nun ist er Kapitän, hat einen Matrosen und fährt Kaffee zwischen Bremerhaven und Bremen.

Stine Blendermann (Andrea Wolf) winkt derweil mit einem Taschentuch. Sie weint und wischt sich mit dem Tuch das Gesicht ab. „Tränen lügen nicht“, sagt eine Seniorin. Eine andere sagt: „Tschüss. Ich kann das so gut nachvollziehen.“ Blendermann schluchzt: „Ach mein Bernhard, jetzt bist Du weg, für zwei Jahre oder länger.“ Bernhard sei bei der Waljagd für den Lauf der Leine zuständig und müsse diese kappen, wenn der Wal nach unten abtaucht.

Weiter geht es im Geschichtenhaus zu Meister-Schmied Knut (Rainer Goos). „Bei Knut wird alles gut“, sagt er. Ein Handy klingelt. „Deine Tasche singt“, sagt der Schmied zu der Besitzerin. „Sowas hab‘ ich noch nie erlebt. Eine singende Tasche.“ Knut kann den Seniorinnen auch etwas Spannendes zeigen. Er nimmt ein Stück Eisen in die Zange und spricht von der ersten Hitze, die erreicht sei, wenn das Eisen vorne glüht. „Dann hat es 600 bis 800 Grad. Bei der zweiten Hitze glüht es orange und hat 800 bis 1 000 Grad“, sagt Knut. „Wenn es gelblichweiß glüht, sind es 1 300 Grad. Dann kann ich damit machen, was ich will.“

Auch Anna Lange treffen die Gäste im Geschichtenhaus. Sie ist eine beeindruckende Frau, trägt ein grünes Kleid und einen grünen Hut und hält eine Ledermappe in der Hand. Birgit Reifenstein spielt die Witwe des Werftgründers Johann Lange. An der Wand prangt ein stolzes Bild der „Europa“, ein Walfangschiff, vor sechs Jahren auf der Lange-Werft gebaut. Rauch steigt von der Europa auf. „Der Wal wird auf der ,Europa‘ zerkleinert und kommt in den Trankessel“, sagt Lange.

Die Werftchefin hat auch der Kunstmalerin Mathilde Nielsen (Hiltrud Steuble-Deigmöller) einen Job besorgt. Diese malt die gefertigten Schiffe und hat auch ein ansehnliches Portrait von Anna Lange angefertigt, die als Kapitänswitwe im Haus Seefahrt wohnt.

Das Vegesacker „Geschichtenhaus“ ist aufwendig dekoriert, mit allem, was zu einer alten Werft und dem Hafenbereich gehört, inklusive einer Spelunke. Seniorin Gesine (82) ist nach der Führung jedenfalls begeistert. „Das war interessant. Ich hatte erst ein paar Schwierigkeiten. Man muss sich zurückversetzen in die alte Zeit. Aber das ist sehr gut gemacht.“

Das Vegesacker Haus ist ein Projekt des Beschäftigungsträgers Bras, der auch das Bremer „Geschichtenhaus“ im Schnoor betreibt. 20 Langzeitarbeitslose werden hier gefördert, dazu kommen viele Ehrenamtliche.

Das Vegesacker „Geschichtenhaus“ (Zum Alten Speicher 5a) öffnet mittwochs bis sonnabends jeweils von 11 bis 17 Uhr. Führungen finden stündlich statt. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5,80 Euro.

Stippvisite im Netz:

www.vegesacker-geschichtenhaus.de