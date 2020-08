Trio bewirft Odachlosen mit Gullydeckel

Bremen: Nächtlicher Angriff / Rollstuhlfahrer an Kopf verletzt

+ © - In Bremen ist ein Obdachloser mit einem Gullydeckel verletzt worden. © -

von Elisabeth Gnuschke schließen

Bremen – Drei bislang unbekannte Männer haben in der Nacht zur Freitag einen Gullydeckel auf das Zelt eines Obdachlosen in den Bremer Wallanlagen geworfen und ihn am Kopf verletzt. Das Trio flüchtete nach der Tat auf E-Scootern, berichtete Polizeisprecher Nils Matthiesen.