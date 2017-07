Notfallmediziner gibt Tipps für Hitzeperiode

Trinken, trinken und trinken

Viel trinken, nicht zu lange in der prallen Sonne stehen und eine Kopfbedeckung tragen – das empfiehlt Dr. Klaus-Peter Hermes, Chefarzt der Notfallaufnahme am Klinikum Mitte, um die angekündigte Hitzeperiode zu überstehen.

Bremen - Das Thermometer soll heute auch in Bremen und „umzu“ tatsächlich auf mehr als 30 Grad steigen. Damit eine Hitzeperiode nicht gleich zum Problem für den Körper wird, gibt Dr. Klaus-Peter Hermes, Chefarzt der Notfallaufnahme am Klinikum Bremen-Mitte, Tipps, wie man Sonnenstich und Hitzekrampf am besten vorbeugen kann.