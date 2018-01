Trickbetrug: Polizei fasst falsche Kollegen

Bremen - Die echte Bremer Polizei hat am Montag in Huchting zwei falsche Polizeibeamte festgenommen. Das sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge hatte ein 97-jähriger Mann zwei Männer in seine Wohnung gelassen, die ihm einen gefälschten Polizeidienstausweis vorlegten.

Hier fragten sie ihn nach der Geheimzahl seiner Bankkarte. Der ältere Herr weigerte sich jedoch, sie herauszugeben. In der Zwischenzeit war ein Nachbar des Mehrfamilienhauses auf die Männer aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen das betrügerische Duo noch in der Wohnung des 97-Jährigen fest. Die Ermittlungen dauern an, hieß es.

Zuletzt hatten sich am Wochenende Trickbetrüger in zahlreichen Fällen telefonisch als Polizeibeamte ausgegeben. Doch die Gauner scheiterten ausnahmslos an der Aufmerksamkeit der Senioren, sagte eine Polizeisprecherin. Ihren Angaben zufolge zählte die Polizei von Freitag bis Sonntag in ganz Bremen 45 Versuche für die Masche des „falschen Polizeibeamten“. „Dem Einfallsreichtum dieser Betrüger sind keine Grenzen gesetzt“, sagte die Sprecherin. „Die Legendenbildung ist ausgesprochen variabel, phantasievoll und für Außenstehende plausibel.“

