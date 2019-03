Trend zum Upcycling

Achter „Tausendschön“-Markt verzeichnet großen Besucheransturm

+ © Kowalewski Tore Janzen hat in seinen Schlüsselbrettern die Teile alter Schreibmaschinen verbaut. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Tore Janzen (28) aus Borgfeld hat ein Schlüsselbrett der besonderen Art gebaut. Die vielen Metallteile hatten früher eine ganz andere Funktion, denn sie gehörten zu einer alten Schreibmaschine. Upcycling, aus altem was ganz Neues machen, statt es wegzuwerfen: Das ist der Haupttrend beim achten „Tausendschön“-Markt, der am Sonntag gleich nach der Eröffnung für volle Gänge in zwei Hallen des Großmarkt Bremen.