Verkaufsoffen in Bremer City: Der Trend geht zum Ganzjahres-Schal

Bremen - Von Jörg Esser. Die City-Initiative hat offensichtlich ein gutes Händchen für verkaufsoffene Sonntage. Es passt irgendwie alles zusammen. Diesen Eindruck jedenfalls gewann der geneigte Beobachter am frühen Nachmittag, zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff im Weserstadion.

Das Wetter spielt mit, die Bundesliga-Planer spielen mit. Und Freimarkt ist auch. „Das ist eine sichere Kiste“, sagt ein Geschäftsmann aus der Sögestraße. Klare Kälte wirkt eben anziehend. Kalt ist natürlich übertrieben, es sind ja noch sonnige sechs Grad. Trotzdem ist es offenbar ein wunderbarer Zeitpunkt, um neue Winterklamotten zu kaufen – Handschuhe, Mützen, Stiefel, Schals.

„Ich hab einen Ganzjahres-Schal“, sagt eine Mittvierzigerin. Einen grün-weißen, versteht sich. „Jede Saison gibt es einen neuen. Ich bin jetzt bei 32.“ An diesem Nachmittag sind viele Schalträger in der Bremer Innenstadt unterwegs. Einige tragen rot-schwarz. Und sprechen so ein verkapptes Kölsch. Leverkusener Kölsch eben.

Zurück in den Einkaufstrubel. Die Atmosphäre ist entspannt. Freundliche Gespräche zwischen den Läden, zwischen den Regalen, zwischen Karussells und Bratwurstbuden. Geht doch. Dann folgen doch ein paar kleine Schubser: „Tschuldigung.“

In Obernstraße und Sögestraße, auf Marktplatz und Liebfrauenkirchhof herrscht reges Treiben. Der Stress für die Straßenbahnfahrer nimmt zu. Am späten Nachmittag wird es voller. Auch an den Bierständen auf dem Kleinen Freimarkt. „Vorglühen“, ruft einer. „Prost“, hallt es zurück. Und: „Werder, Werder.“ Es läuft. „Wollen wir nicht auf Glühwein umsteigen“, ruft eine junge Frau in Fan-Outfit. „Zweitliga-Gesöff“, brüllt einer zurück.

In den Passagen wird reichlich Kaffee getrunken. Aus Bechern und Tassen. Zwei Schritte weiter plant ein Paar die Zukunft. „Wir brauchen noch Kerzen für den Tannenbaum.“ „Bald ist doch Weihnachtsmarkt.“ „Was wir haben, das haben wir.“ Früher war mehr Lametta.