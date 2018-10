130 Gruppen begeistern beim Freimarktsumzug rund 200.000 Zuschauer

Frauen mit wenig Kleidung und auffälligen Karnevalsperücken mit bunten Federn. Die Gruppe sorgt am Sonnabend für einen temperamentvollen Auftakt des 51. Freimarktumzugs vor geschätzten 200 000 Zuschauern an der 2,2 Kilometer langen Strecke von der Neustadt zur Bürgerweide.

130 Gruppen sind auf der Straße und mit ihnen 3 700 Teilnehmer. Schrille Wagen, traditionelle Spielmannszüge. Der Umzug hat viele Gesichter. Am Rand der Route ist es voll. Nach südländischem Temperament folgen Herren hoch zu Pferd in traditionellen, ein wenig preußisch anmutenden Kostümen, einige mit Trompeten: der Reiterfanfarencorps Visbek.

+ Hoch zu Pferde spielen sie eine Fanfare: Der Reiterfanfarenclub Visbek ist am Rathaus mit seinem traditionellen Auftreten ein Blickfang für die vielen Zuschauer. © Kowalewski

Er kündigt eine wichtige Person des Marktgeschehens an: In einer Kutsche sitzt die amtierende Miss Freimarkt. Immer wieder stoppt der Zug auch an der Kreuzung Sögestraße/Am Wall. Für die Gruppen eine gute Gelegenheit, sich um die Zuschauer zu kümmern. So auch der Trompeter-Showcorps Leinegarde, der zunächst eine Kreisformation läuft, um beim Spielen in Bewegung zu bleiben. Sie bekommen viel Applaus. Dann beginnen sie zu schunkeln und spielen „Auf der Reeperbahn“. Das trifft den Geschmack der Bremer Besucher.