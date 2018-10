Musical „Flashdance“ ab 30. Oktober im Bremer Metropol-Theater

Traum von der Tanzkarriere

+ © Morris Mac Matzen/2Entertain Mitreißende Tanzszenen werden bei „Flashdance – Das Musical“ versprochen. Das Stück ist vom 30. Oktober bis 4. November im Bremer Metropol-Theater zu sehen. © Morris Mac Matzen/2Entertain

Bremen - Die Wadenwärmer herausgeholt, die Locken auf Dauerspannung gedreht, die Karottenjeans bis über den Bauchnabel hochgezogen und dann ab in die 80er Jahre: Ab Dienstag, 30. Oktober, geht es im Bremer Metropol-Theater am Richtweg richtig ab. Dann feiert das Musical „Flashdance“ seine Premiere an der Weser. Die Tourneeproduktion gastiert in Bremen bis Sonntag, 4. November.