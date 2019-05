Trauerfeier für Jörg Kastendiek

Persönliche Worte

+ © DPA CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder (r.), Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und David McAllister (CDU) bei der Trauerfeier im Dom. Foto: DPA/JASPERSEN © DPA

Familienangehörige, Freunde und politische Weggefährten haben in einem Gottesdienst Abschied vom Bremer CDU-Landesvorsitzenden und früheren Senator Jörg Kastendiek genommen. Im Bremer St.-Petri-Dom versammelten sich am Mittwoch mehrere hundert Trauergäste, darunter auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). Kastendiek war am 13. Mai im Alter von erst 54 Jahren nach schwerer Krankheit – Krebs – gestorben.