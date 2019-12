Trauer um Gertrud Overbeck

Bremen – Die Gründerin und langjährige Leiterin des Vegesacker Overbeck-Museums, Gertrud Overbeck, ist am 13. Dezember im Alter von 86 Jahren in ihrem Haus in Schönebeck gestorben. Das hat das Museum am Dienstag mitgeteilt. „Mit ihr verliert Bremen eine engagierte Persönlichkeit, die sich ihr Leben lang nicht nur für die Kunst, sondern auch für den Naturschutz einsetzte“, sagte Museumsleiterin Dr. Katja Pourshirazi.

Gertrud Overbeck, im Schuldienst beschäftigt, engagierte sich zeit ihres Lebens in der Umweltschutzbewegung und zählt zu den Initiatorinnen der Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz, die sich für den Schutz der Auenlandschaft im Bremer Norden einsetzt. Ab 1978 war sie maßgeblich an der Planung für die Ökologiestation in Schönebeck beteiligt. Seit 1980 lebte Gertrud Overbeck im Haus ihrer Großeltern, des Künstlerpaares Fritz und Hermine Overbeck. Fritz Overbeck war einer der Gründer der Künstlerkolonie Worpswede. Gertrud Overbeck kämpfte viele Jahre um ein Museum, das dem künstlerischen Schaffen ihrer Großeltern gewidmet sein und wissenschaftlichen Ansprüchen genügen sollte. Im April 1990 öffnete es im Alten Packhaus Vegesack. Museum liegt jetzt ein Kondolenzbuch aus. Wegen der Trauerfeier öffnet das Haus am Sonnabend, 21. Dezember, erst um 14.30 Uhr. kuz