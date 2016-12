„Apassionata“: Träumen mit offenen Augen

Reitkunst, Tricks und Freiheitsliebe

+ © Apassionata Die Trickreiter der Voltigeurs du Monde zeigten bei „Apassionata“ Rasantes auf, neben und unter dem Pferd. Rund 15 000 Menschen sahen die drei Shows in der Bremer Stadthalle. © Apassionata

Bremen - Von Rieke Klotz. Der Hallenboden der ÖVB-Arena ist mit 135 Tonnen Reitsand bestreut. Eine kniehohe, schwarze Bande umrahmt die Manege in der Stadhalle. Rund 50 Pferde und 90 Zweibeiner zeigen hier am zweiten Weihnachtsabend und am Dienstag drei „Apassionata“-Shows, die insgesamt mehr als 15 000 Zuschauer anlocken.

Das Motto „Cinema of Dreams“ zeigt die Liebesgeschichte zwischen dem Erzähler Tom und seiner Freundin Eve, die sich in einem alten Lichtspielhaus kennenlernen. Dann werden die Kinderaugen im Publikum groß: Die ersten Pferde kommen durch den Vorhang. In einer traumhaften Choreographie tänzeln die schneeweißen Lusitanos der Equipe Valença im Takt der Musik über den Sand. Die Reiter tragen helle Anzüge und Zylinder. Auf den Rängen ist es sehr still geworden. Das Publikum schaut den leichtfüßigen Tieren neugierig und voller Spannung zu.

Dann wechselt das Thema: Tom und Eve schauen sich im „Cinema of Dreams“ einen Piratenfilm an. Mit einer Licht- und Lasershow wird Hektik und Aufregung simuliert. Hinter dem Vorhang öffnet sich eine Videowand, die die Zuschauer direkt aufs Meer hinaus führt. Die schnellen Pferde der Trickreiter der Voltigeurs du Monde schießen wie Kanonenkugeln aus den seitlichen Toren und drehen ihre Runden in der Manege. Die Artisten hangeln sich wie Seeräuber über den Rücken der galoppierenden Tiere. Rückwärts reiten und einen Kopfstand machen, das sind dabei die leichteren Tricks.

Reitende Schneemänner und Regenbogentänzer

Die Musik aus den Lautsprechern wird wieder etwas sanfter, und zwei Pyrokünstler jonglieren mit entflammten Keulen. Dabei wird ein Feuerring auf dem Sandboden entfacht, und zwei Schimmel der spanischen Rasse P.R.E. stellen sich in dem Kreis auf die Hinterbeine. Aus den Stiefeln der Reiter von der Equipe Sebastián Fernández sprühen Funken. Und immer wieder hört man aus dem Publikum „Ohhh“- und „Ahhh“-Rufe. Die Reiter führen leuchtende Garrochas mit sich. Das sind drei Meter lange Stangen aus Holz, die früher unter anderem zum Treiben von Stieren genutzt wurden, heute allerdings nur noch ein Element der Tanzkunst sind.

+ Wunderschön, die Freiheitsdressur, die der Italiener Bartolo Messina bei „Apassionata“ zeigt. © Apassionata

Von reitenden Schneemännern über Regenbogentänzer bis zu einer „Saturday-Night- Fever“-Einlage von Emanuele Righetto und Davide Zanella, die Europameister im klassischen Voltigieren, gibt es jede Menge Action zu sehen. Manchmal wissen die Zuschauer gar nicht mehr, wo sie überall gleichzeitig hingucken sollen. Ein Höhepunkt, der besonders bei den jungen Besuchern gut ankommt, sind die fünf Mini-Shetlandponys von Bartolo Messina, der mit seiner Freiheitsdressur beeindruckt. Wenn der Italiener sich zu den Zwergponys hockt, ist er immer noch einen Kopf größer als die kuscheligen Pferdchen. Das sorgt im Publikum bei Jung und Alt für Gelächter. Aber auch die kleinen Ponys haben einige Tricks auf Lager und ernten eine Menge Applaus.

Das Publikum aus Rand und Band

Apropos Beifall: Bei Laury Tisseur ist das Publikum aus dem Häuschen. Der junge Franzose zeigt die Ungarische Post mit vier und mit sechs Lusinatos. Er steht auf zwei Pferderücken und dirigiert von da aus die anderen Hengste an langen Zügeln. Dabei geht's sogar über Hindernisse. Grandios!

Eine Varieté-Künstlerin schwebt an seidenen Tüchern von der Decke, unter ihr tänzeln die glänzenden Schimmel der portugiesischen Equipe Valença und führen Lektionen der „Hohen Schule“ vor. So können diese Pferde beispielsweise auf den Hinterbeinen stehen (Levade), einen Schaukelgalopp (Courbette) und einen Luftsprung (Kapriole) in Perfektion.

Fazit: eine gelungene Show!

Die letzte von drei Vorstellungen in Bremen ist am Dienstag, den 27. Dezember um 18.30 Uhr in der Stadthalle zu sehen.