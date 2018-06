„Die Toten Hosen“ sagen Konzert auf Bremer Bürgerweide ab

Campino erleidet Hörsturz

Bremen - Das Konzert der „Toten Hosen“ auf der Bremer Bürgerweide am 16. Juni fällt aus. Frontmann Campino hat vor einigen Tagen einen Hörsturz erlitten und muss deshalb passen. Der Nachholtermin findet am 4. August an gleicher Stelle statt.