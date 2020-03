Anwohner finden tote Frau - Polizei startet Mordermittlung

Anwohner haben die tote Frau am Mittwochabend in Bremen-Ostertor entdeckt.

Im Bremer Stadtteil Ostertor ist am Mittwoch eine tote Frau gefunden worden. Die Mordkommission der Polizei Bremen hat Ermittlungen aufgenommen.

Bremen-Ostertor - Anwohner der Bohnenstraße in Bremen-Ostertor haben am späten Mittwochabend gegen 23.35 Uhr eine leblose Frau entdeckt. Die von einem Anwohner sofort begonnenen Maßnahmen zur Wiederbelebung wurden von den eintreffenden Rettungskräften fortgeführt, heißt es in einer Meldung der Polizei Bremen.

Die Maßnahmen verliefen demnach jedoch ohne Erfolg. DerNotarzt konnte bei der am Donnerstag noch unbekannten Frau nur noch den Tod feststellen. Da die Frau äußerliche Verletzungen aufwies, habe die Mordkommission der Polizei Bremen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Mittwochabend im Bereich der Bohnenstraße verdächtige oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Bremen unter Telefon 0421/3623888 in Verbindung zu setzen.