Tony Hadley tritt mit den Bremer Philharmonikern auf

Von: Thomas Kuzaj

Der Sänger Tony Hadley (l.) und der Bremer Konzertveranstalter Jan Trautmann. © Bremen Events & Concerts

Bremen – Vor nunmehr zehn Jahren hat er losgelegt und sich auf besondere Abende im Bremer Metropol-Theater am Richtweg spezialisiert – Konzertveranstalter Jan Trautmann, sozusagen der Mann für einmalige Konzerterlebnisse. Mit seiner Agentur „Bremen Events & Concerts“ hat er Shows organisiert, die „nicht alltäglich sind und teilweise sogar nur in Bremen selbst“ zu sehen waren.

Wie der Agenturname es schon anklingen lässt. . . Trautmann fasst die zehn Jahre so zusammen: „Ob Tom Jones, ,Kool & The Gang‘, Billy Ocean oder Michael Bolton ihre einzigen Deutschland-Konzerte gaben, Roger Hodgson ganz alleine ohne Band einen intimen Abend bot, ein völlig neues Format wie ,Schlager trifft Theater‘ entstand oder die Idee, ,Marillion‘ mit Progressive Rock in einem Theater zu präsentieren, voll aufging – es waren viele ganz spezielle und deutschlandweit und darüber hinaus beachtete Shows für Bremen.“

Nun kommt es nach den ebenfalls vielbeachteten Konzerten mit den Sängerinnen Anastacia und Oleta Adams zu einer weiteren Zusammenarbeit mit den Bremer Philharmonikern – und auch diese wiederum in der Tat einmalige Show ist inklusive Bühnen- und Lichtkonzept wieder eine Produktion von Trautmanns Agentur. Die Stimme, sie gehört dieses Mal dem Briten Tony Hadley, der mit der Band „Spandau Ballet“ große Erfolge gefeiert hat – „True“, „Gold“, „Through the Barricades“. Und so weiter, und so fort.

Sänger Hadley schwärmt von dem Bremer Orchester

Nun eben kommt Tony Hadley am Donnerstag, 19. Oktober, um 20 Uhr für ein „einmaliges und einzig für einen Abend konzipiertes Konzert“ gemeinsam mit den Bremer Philharmonikern ins Metropol-Theater. Im Programm: die Hits und weitere Songs, die seine Karriere und sein Leben geprägt haben, wie es heißt.

„Die Bilder des Metropol-Theaters machen Lust auf eine ganz persönliche Show und einen Rückblick auf 40 Bühnenjahre. Ganz besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den Bremer Philharmonikern, die nicht umsonst zu den renommiertesten Orchestern in Europa gehören“, erklärte Hadley vorab. Karten (nach Veranstalter-Auskunft ab 56,30 Euro) gibt es ab Freitag, 24. März, über Nordwest-Ticket – und damit auch in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.