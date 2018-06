Ton, Teller und Töpferscheibe

29. Bremer Keramikmarkt in den Wallanlagen

+ Teller stehen beim 29. Bremer Keramikmarkt besonders im Fokus. Sie sind Thema einer Sonderschau. - Foto: Bremer Keramikmarkt

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der Sommer kommt – und mit ihm kommt, so ist das in Bremen, der Keramikmarkt. 45 Keramiker aus Deutschland, Holland und Belgien sind dieses Mal in den Wallanlagen gegenüber der Kunsthalle mit von der Partie. Termin: Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. Juni.