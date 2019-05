Tombola verkauft 597 .100 Lose

Lotterie-Chef Hoppe meldet „fettes Ergebnis“: Umsatz steigt um 13,5 Prozent

+ © Rospek Tombola-Chef Dietmar Hoppe (vorne Mitte) und sein Team haben mit 1,1942 Millionen Euro Umsatz ein neues Euro-Rekordergebnis verbucht. © Rospek

Bremen – „Das ist der Oberhammer“, sagt Tombola-Chef Dietmar Hoppe. Und meldet ein „richtig fettes Ergebnis“. Ein Rekordergebnis. Hoppe und sein Team haben bei der 65. Lotterie bis Sonntagabend an 96 Tagen 597 .100 Lose unter die Leute gebracht, was einem Umsatz von 1 .194 .200 Euro entspricht. Dieses entspricht einem Plus von 70 800 Losen oder 141. 600 Euro Umsatz (plus 13,5 Prozent) gegenüber dem Vorjahr.