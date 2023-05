Tötungsdelikt in Ostertor-Viertel: Polizei sucht mit Fotos nach Hinweisen

Von: Marvin Köhnken

Teilen

Ellen T. wurde Anfang Mai offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens. Nun sucht die Polizei Bremen nach Zeugen, die die Frau womöglich zuletzt lebend gesehen haben. © Polizei Bremen

Eine 44 Jahre alte Frau ist tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. Wenig später nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Nun suchen die Beamten mit Fotos nach Zeugen der Tat.

Bremen – Polizei und Staatsanwaltschaft in Bremen suchen nach Zeugen, die ihnen bei den Ermittlungen rund um ein Tötungsdelikt mögliche Hinweise liefern können. Zu diesem Zweck haben die Beamten am Mittwoch, 17. Mai, zwei Fotos des Opfers veröffentlicht und wenden sich damit an die Bevölkerung in Bremen.

Im Verlauf der Ermittlungen zur Tötung der 44-jährigen Ellen T. haben die Beamten bereits kurz nach dem Auffinden der Leiche in deren Wohnung im Ostertor-Viertel einen ebenfalls 44 Jahre alten Tatverdächtiger festgenommen. Er befindet sich seitdem in U-Haft. Jetzt sucht die Polizei in Bremen nach weiteren Zeugen und wendet sich damit in dieser Sache bereits zum zweiten Mal an die Menschen in Bremen.

Zeugen des Geschehens zum Zeitpunkt des Todes und drei Wochen davor gesucht

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand von Polizei und Staatsanwaltschaft war die Frau in der Nacht von Samstag, 6. Mai, auf Sonntag, 7. Mai, im Bremer Ostertorviertel unterwegs. Wichtige Erkenntnis erhoffen sich die Beamten von allen, die Informationen haben, wo sich Ellen T. ab ungefähr 23 Uhr aufgehalten hat. Auch Hinweise zu Begleit- und Kontaktpersonen seien hilfreich, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Darüber hinaus suchen die Ermittler Zeugen, die die Frau im Bereich ihres Wohnhauses in der Nähe des Theaters am Goetheplatz gesehen haben. Sämtliche Kontaktpersonen, die in den vergangenen drei Wochen Kontakt zu der 44-Jährigen hatten und noch nicht mit der Polizei in Kontakt getreten sind, werden ebenfalls gebeten, sich beim Bremer Kriminaldauerdienst unter 0421/362-3888 zu melden.

Täglich um 18 Uhr per Mail: Unser Newsletter aus der Region, für die Region – hier kostenlos anmelden!

Zeugen hatten sich besorgt bei der Feuerwehr gemeldet, nachdem Ellen T. zuletzt am Samstag, 6. Mai, gegen 22:30 Uhr von Freunden in der Kneipe „Litfass“ gesehen worden war. Dort sei die offenbar getötete Frau Stammgast gewesen, heißt es. Am fraglichen Abend wollte sie mit Freunden weiter durch die Nacht ziehen, teilte die Polizei mit. Sie habe an dem Abend dunkle Kleidung getragen.

Schneller Tatverdacht gegen 44-Jährigen nach Fund von Leiche im Ostertor

Aufgrund der Situation, als die 44-Jährige am Dienstag, 9. Mai, gefunden worden war, und einer daraufhin durchgeführten Obduktion deutete für die Beamten schnell alles auf ein Fremdverschulden hin. Spezialkräfte nahmen den mutmaßlichen Täter bereits in der folgenden Nacht fest. Nach intensiven Ermittlungen der Mordkommission erhärtete sich ein Tatverdacht gegen den 44-Jährigen, sodass ein Haftrichter am späten Donnerstagabend Haftbefehl gegen ihn erließ.

Bei der Alarmierung hieß es noch, die vermisste Frau könnte sich selbst etwas angetan haben, berichtete die Polizei in einer ersten Meldung. Wegen der Tatsache, dass die vermisste Frau einen Waffenschein besaß und über diverse Waffen verfügt haben soll, hatte die zuerst alarmierte Feuerwehr die Polizei hinzugezogen.