Tödliches Vergnügen

Bremen - Von Tido Davids. Jule Bennings ist tot. Der Star mit dem Engelslächeln stirbt inmitten einer Preisverleihung. Kurz zuvor wurde Jule ein Zettel zugesteckt: „Nimm den Preis nicht an oder Du und Dein Mirko werden es bereuen“, stand darauf. Mirko jedenfalls hat überlebt und sich mit Carmen, Jules ehemals bester Freundin, in Nizza zur Ruhe gesetzt – das Erbe seiner toten Frau inklusive. War es Mord oder doch nur ein Unfall? Das erfahren die Zuschauer im Rahmen des Bremer Krimifestivals beim Kettenkrimi im Kriminaltheater.

Mirko und Carmen sind mittlerweile im Süden Frankreichs angekommen. Den Tod seiner Frau scheint Mirko gut verarbeitet zu haben, er bestellt sich einen Drink. Als ehemaliger Schönheits-chirurg genießt er ein gewisses Standing. Das Getränk wird selbstverständlich angeschrieben. Der Barkeeper bringt neben den Drink auch einen kleinen Notizzettel. Darauf steht: „Es ist vorbei. Der Taxifahrer will auspacken.“ Nach anfänglichem Zweifel erzählt er Carmen, die ihn und vor allem sein Vermögen liebt, davon. Carmen scheint unbesorgt, mit ihrer kühlen, bestimmten Art beruhigt sie Mirko.

Ursprünglich war Carmen Grenzschutzbeamtin. Trotz zahlreicher Kontrollen gelang es ihr, die geliebte Glock mitgehen zu lassen. Auch Mirko hat davon mitbekommen und vorsichtshalber die Patronen aus der Pistole entfernt. Tatsächlich wird es nicht die Pistole, sondern das eigene Vertrauen sein, dass dem ehemaligen Mediziner zum Verhängnis wird.

Der Bremer Kettenkrimi hatte es in sich. Zahlreiche Wendungen, unvorhergesehene Intrigen und ein Ende, das wohl keiner erwartet hatte. Dahinter steckt der Bremer Krimi-Stammtisch: Zwölf Autoren, darunter der Jürgen Alberts, Holger Wittschen und Reinhold Friedl, haben sich dieses tödliche Vergnügen ausgedacht. „Jeder Autor hat seine Eigenarten, das machte das Schreiben so schwierig“, sagt Alberts.

Nach dem Kettenkrimi stellte Tatjana Kruse als Stargast ihre neue Krimi-Komödie „Manche mögen's tot“ vor. Die Lesungen im Bremer Kriminaltheater am Sonnabendabend waren praktisch der große Auftakt zum 22. Bremer Krimifestival. Der Krimi-Boom in Deutschland ist ungebrochen. Davon zeugt neben dem Krimifestival auch die Verleihung des Radio-Bremen-Krimipreises am 27. November im Theater am Goetheplatz. Der mit 2 500 Euro dotierte Preis zeichnet alljährlich herausragende Autoren der deutschen und internationalen Krimiliteratur aus. Er geht diesmal an Liza Cody. Aber warum sind Krimis so beliebt? „Mord und Totschlag eben. Eskapismus generell ist nicht nur schlecht. Die Leser sind einfach froh, aus ihrem Alltag herauszukommen“, vermutet Tatjana Kruse.

„In diesem Jahr haben wir ganz bewusst viele kleinere Lesungen in Buchhandlungen quer durch die Stadt veranstaltet. Die Leser lieben die Intimität solcher Autorenlesungen“, so Organisatorin Perdita Krämer. „Zwischenzeitlich haben wir sogar überlegt, Lesungen zu Hause bei Leuten stattfinden zu lassen – vielleicht im nächsten Jahr.“