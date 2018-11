Tödliches Kompliment: Auftakt im Mordprozess wegen Messerattacke im Viertel

Muslim A. wird von Justizbeamten in den Gerichtssaal geführt. Ihm wird Mord zur Last gelegt.

Bremen - Von Steffen Koller. „Ohne Vorwarnung“, „heimtückisch“, „aus niederen Beweggründen“: Staatsanwalt Björn Krebs hat am Dienstag zum Prozessauftakt gegen zwei Tschetschenen, denen Mord beziehungsweise gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt wird, deutliche Worte für die mutmaßlichen Taten der Angeklagten gefunden.

Muslim A. (24) und Omar T. (22) sollen zunächst auf einen Mann eingeprügelt und später auf ihn eingestochen haben. Als ein anderer Mann womöglich helfen wollte, bezahlte dieser das mit seinem Leben.

Es ist der 2. November 2017, als das Viertel durch eine schwere Gewalttat erschüttert wird. Gegen 18 Uhr geraten laut Anklage mehrere Männer vor einem Döner-Imbiss direkt neben dem Eingang zur Helenenstraße aneinander. Muslim A. und Omar T. schlagen und stechen „ohne Vorwarnung“ auf den aus Pakistan stammenden Mann (20) ein, verletzen ihn an Arm, Bauch und Rücken.

Wenig später, so Staatsanwalt Krebs vor dem Landgericht Bremen, wollen die jetzt Angeklagten flüchten, doch ein weiterer Mann, ebenfalls Pakistani und Mitarbeiter eines Burgerladens, stellt sich Muslim A. in den Weg. Der 20-Jährige wird seinen Einsatz mit dem Leben bezahlen. Um die vorher begangene Straftat zu verdecken, so Staatsanwalt Krebs, sticht A. dem Mann einmal ins Herz. Kurz darauf stirbt der 20-Jährige.

Unbegreifliches Motiv

+ Vor gut einem Jahr kam es vor einem Imbiss im Viertel zu folgenschweren Messerstichen, ein 20-Jähriger starb, ein anderer wurde schwer verletzt. Zwei Angeklagte müssen sich seit Dienstag dafür vor dem Landgericht verantworten. © Photoka Das Motiv für die Attacken scheint banal und unbegreiflich zugleich. A., der zuvor mit seiner mittlerweile nach islamischem Recht verheirateten Frau in einem nahegelegenen Supermarkt einkaufen ist, soll sich offenbar daran gestört haben, dass der Mann, der später zusammengeschlagen wird, seine Begleiterin als „schöne Frau“ bezeichnete. Wenig später kommt es vor dem Imbiss zum Streit.

Der später Getötete will seinem Landsmann, so sieht es die Anklage, zur Hilfe kommen und wird selbst zum Opfer. Muslim A. habe mit Heimtücke und aus niederen Beweggründen getötet, zudem „handelte er, um unerkannt flüchten zu können und die erste Tat zu verschleiern“, sagte Staatsanwalt Krebs, der hierdurch gleich mehrere Mordmerkmale verwirklicht sieht.

Mehr als sechs Monate auf der Flucht

Muslim A. floh danach bis nach Polen. Er wurde mehr als sechs Monate mit europäischem Haftbefehl gesucht und letztlich von Polizisten einer polnischen Spezialeinheit in der Nähe von Warschau festgenommen. Zuvor hatte sich Omar T. bereits in Hamburg den Behörden gestellt. Während seiner Flucht, so berichtete es A.'s Frau (18), habe man in Polen nach islamischem Recht geheiratet. Gegen die Schülerin wurde zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren wegen Anstiftung zur Körperverletzung eingeleitet, später aber eingestellt. Sie verweigerte, genau wie ihre Eltern, die Aussage vor Gericht.

Beide Angeklagte besitzen nach eigenen Aussagen die russische Staatsangehörigkeit. A. brach nach der neunten Klasse die Schule ab, einen Beruf erlernte er nicht. Er soll in der Box- und Kampfsportszene aktiv gewesen sein und an entsprechenden Veranstaltungen teilgenommen haben. Omar T., der in Hamburg wohnt, habe sich bislang als Hilfsarbeiter durchgeschlagen. Beide Männer wollten am Dienstag keine Angaben zum Geschehen machen. Ob sie sich überhaupt zur Tat äußern werden, ließen die Verteidiger der Angeklagten offen.

Der Prozess wird am Montag, 3. Dezember, fortgesetzt.

Flucht bis nach Polen

Am 2. November 2017 stirbt im Bremer Steintor ein 20-jähriger Mann. Verantwortlich dafür soll Muslim A. sein. Der heute 24-Jährige floh nach der mutmaßlichen Tat vermutlich zunächst nach Berlin, wo er nach Polizeiangaben in verschiedenen Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber lebte.

Die Behörden lobten 5.000 Euro Belohnung aus, auch in der TV-Serie „Aktenzeichen XY“ wurde ein Fahndungsaufruf gestartet. Mit europäischem Haftbefehl wurde der Mann gesucht und letztlich am 5. Mai von Spezialeinheiten der polnischen Polizei in der Nähe von Warschau festgenommen.