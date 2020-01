Tödlicher Crash: Auto kollidiert mit Müllwagen

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Montag in Bremerhaven. Ein Auto kollidierte mit einem Müllwagen. Für den Fahrer des Autos kam jede Hilfe zu spät.

Bremerhaven - Zu dem schweren Unfall kam es am Montag gegen 11 Uhr im Fischereihafen von Bremerhaven. Ein 72 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Auto die Labradorstraße im Stadtteil Wulsdorf stadteinwärts. An der Kreuzung Am Luneort achtete der Mann nicht ausreichend auf das Müllfahrzeug, das auf der Straße Am Luneort in östlicher Richtung unterwegs und vorfahrtsberechtigt war.

Unfall in Bremerhaven: Mann stirbt im Autowrack

Daraufhin kam es auf der Kreuzung zu einer schweren Kollision zwischen Müllwagen und Auto, heißt es von der Polizei Bremerhaven. Durch die Wucht des Aufpralls ist das Auto auf eine angrenzende Grünfläche geschleudert worden. Das Fahrzeug ist so schwer beschädigt worden, dass der 72 Jahre alte Fahrer im Wrack eingeklemmt wurde.

Obwohl umgehend die Rettung des Fahrers eingeleitet wurde, starb der Mann aufgrund der Schwere der Verletzungen in seinem Auto. Seine 68 Jahre alte Beifahrerin ist durch den Rettungsdienst und die Feuerwehr aus dem Auto befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Bremerhaven gebracht worden. Die Unfallaufnahme führte in Bremerhaven-Wulsdorf bis etwa 14 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

jdw