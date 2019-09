Transporter kollidiert mit verlorener Lkw-Ladung: 51-Jährige stirbt

Eine Transporter-Fahrerin ist am Freitag bei einem schweren Unfall auf der A27 bei Bremen ums Leben gekommen. Die Frau wurde aus ihrem Fahrzeug geschleudert.

Bremen - Gegen 5.45 Uhr war die 51-jährige Frau mit ihrem Transporter auf der A27 in Richtung Cuxhaven unterwegs. Vor dem Rastplatz Fahrwiesen hatte zuvor ein Lastwagen einen geladenen Lkw-Reifen mit Felge verloren.

Unfall auf der A27: Frau stirbt am Unfallort

Der Transporter kollidierte auf der mittleren Fahrspur mit dem Reifen, die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Transporter kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanke. Die Frau wurde herausgeschleudert und starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. Das teilt die Polizei mit.

Tödlicher Unfall: Strafverfahren gegen Lkw-Fahrer

Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die A27 musste bis 11.15 Uhr teilweise voll gesperrt werden.

