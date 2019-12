Schwerer Unfall in Kaffeelager: Mann wird unter Kaffeesack begraben

Bei einem schweren Betriebsunfall in Bremen ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der Arbeiter hantierte mit Kaffeesäcken, als sich das Unglück ereignete.

Bremen - Der tödliche Arbeitsunfall ereignete sich am Montagmittag in einem Kaffeelager in Bremen-Walle. Der 40 Jahre alte Mann war mit einem Gabelstapler in der Lagerhalle an der Cuxhavener Straße unterwegs. Mit seinem Gabelstapler transportierte er zwei 500 Kilogramm schwere Kaffeesäcke, sogenannte Big Bags.

Der untere Kaffeesack verlor eine große Menge an Bohnen und wurde dadurch instabil auf der Palette. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt der 40-Jährige den Gabelstapler an und verließ das Fahrzeug. Daraufhin rutschte der obere, unbeschädigte Sack von der Palette und begrub den Mann unter sich, teilt die Polizei Bremen mit.

Betriebsunfall in Bremen: Reanimation des Mannes erfolglos

Arbeitskollegen eilten sofort zur Hilfe und zogen den Mann unter dem Kaffeesack hervor. Sie alarmierten den Rettungsdienst der Stadt Bremen, doch eine Reanimation blieb erfolglos. Der Arbeiter starb noch in der Lagerhalle an der Cuxhavener Straße.

Wie es genau zu dem tödlichen Unfall in Bremen-Walle kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei und der Gewerbeaufsicht.

