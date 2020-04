Tödlicher Unfall auf der A270: Motorradfahrer stirbt in Vegesack

49-Jähriger verunglückt

Ein Motorradfahrer ist in der Nacht zu Dienstag auf der A270 in Bremen gestorben. Der Grund für den Unfall war am Dienstagvormittag noch unklar.