Tödlicher Streit in Hemelingen: Mann stirbt

Zwei Verdächtige festgenommen

+ © 261News/Andre van Elten Der Mann starb noch am Einsatzort. © 261News/Andre van Elten

Bremen - Ein Mann ist am Montag nach einer Auseinandersetzung in Hemelingen so schwer verletzt worden, dass er noch am Tatort verstarb. Die Polizei nahm zwei tatverdächtige Männer fest.