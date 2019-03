Tödlicher Streit: Ehemann ersticht seine Frau in Hemelingen

Bei einem Beziehungsstreit in Hemelingen ist eine 31-jährige Frau von ihrem Ehemann erstochen worden. Der 34-Jährige stellte sich selbst der Polizei.

Bremen - Zu der Tat kam es am Donnerstagabend in einer Wohnung in Hemelingen. Der 34-jährige Verdächtige stellte sich gegen Mitternacht selbst der Polizei. Die Einsatzkräfte fanden die 31-jährige Frau leblos mit mehreren Messerstichverletzungen in der gemeinsamen Wohnung. Die Tatwaffe wurde ebenfalls in der Wohnung gefunden und beschlagnahmt.

Nach ersten Erkenntnissen eskalierte am Abend ein Streit zwischen dem Ehepaar. Der 34 Jahre alte Mann griff daraufhin ein Messer, stach auf seine Frau ein und verletzte sie tödlich. Der 34-Jährige wurde festgenommen, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Bremen und der Mordkommission dauern an.

