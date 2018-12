Tödlicher Messerangriff im Steintor: „Ich habe einen abgestochen“

Bremen - Von Steffen Koller. Bislang haben sich die beiden Angeklagten im Fall um den tödlichen Messerstich im Steintorviertel in Schweigen gehüllt. Umso aufschlussreicher erschienen am Montag die Aussagen einer Frau, die sie gegenüber der Polizei gemacht haben soll. Die damals 17-Jährige berichtete von Sprachnachrichten mit eindeutigem Inhalt.

Es ging alles ganz schnell. Daran hat Rechtsmediziner Jörg Pirch keinen Zweifel. Der Pathologe hat die Leiche des damals 20-Jährigen untersucht, der im November 2017 im Steintor-Viertel tödlich verletzt wurde. „Ich gehe von wenigen Sekunden aus“, konkretisierte Pirch vor dem Landgericht Bremen den Todeskampf des Pakistani. An Tag zwei im Prozess gegen Muslim A. (24), angeklagt wegen Mordes, und seinem mutmaßlichen Komplizen Omar T. (22), der sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten muss, machte der Rechtsmediziner auch deutlich, dass nur ein Messer als Tatwaffe in Betracht kommt. Anhand des Verletzungsmusters – ein Stich durch Herz und Lunge – sei zudem klar, dass der Täter „schnell und brachial“ zugestochen haben muss. „Die Verletzungen bedurften einer massiven Gewalteinwirkung“, so Pirch.

Der 24-jährige Muslim A. hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Anklage wirft dem Tschetschenen vor, während eines Einkaufs in einem Supermarkt in Streit mit einem weiteren Pakistani geraten zu sein, weil dieser seine Freundin beleidigt haben soll. Laut Staatsanwaltschaft sollen A. und T. den Mann daraufhin bis zu einem Imbiss verfolgt und dann auf ihn eingeschlagen und gestochen haben. Das spätere Opfer wollte die Männer offenbar an ihrer anschließenden Flucht hindern – und bezahlte diesen Einsatz mit seinem Leben.

Bereits zu Prozessauftakt war die Freundin von Muslim A. als Zeugin geladen. Sie machte jedoch von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, weil die beiden mittlerweile nach islamischem Recht verheiratet seien. Ihre Aussage bei der Polizei hingegen durfte am Montag thematisiert werden – und darin belastet sie A. schwer. Der 24-Jährige soll, so berichtete es ein Polizist, der Frau kurz nach der mutmaßlichen Tat mehrere Sprachnachrichten geschickt haben. In der ersten habe er gesagt: „Du musst verschwinden. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe einen abgestochen.“ Wenig später Sprachnachricht Nummer zwei, in der es geheißen habe: „Ich habe zwei abgestochen.“ In einer dritten Nachricht soll A. gesagt haben, er würde nun auf der Flucht mit „dem Hamburger“ sein. Gemeint war wohl Omar T., der in Hamburg lebt. Die Nachrichten konnten von der Polizei jedoch nicht gesichert werden, weil das Programm vom Smartphone „komplett deinstalliert“ worden sei.

Gegenüber der Polizei soll die Frau dann noch angegeben haben, sie kenne Muslim A. seit Sommer 2017. Man habe sich auf einer Hochzeit kennengelernt und bis zur tödlichen Attacke dreimal gesehen. Bereits beim ersten Treffen in den Bremer Wallanlagen sei er einem Mann gegenüber so aggressiv gewesen, dass es fast zur Schlägerei kam. Der Grund: Der Mann soll die Frau nur angeschaut haben.