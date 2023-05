Tödlicher Aussetzer? Zeugin sagt im Bremer Mordprozess aus

Von: Ralf Sussek

Die Angeklagten im Mordprozess mit ihren Anwälten Barbara Kopp und Felix Deutscher (r.). © Sussek

Im Mordprozess um einen getöteten Bremer hat am Freitag eine Freundin des Opfers ausgesagt. Sie war Zeugin der Angriffe.

Bremen – Sie war dabei und müsste es am besten wissen. Doch die 26-jährige Frau, die am Freitag vor dem Landgericht im Zeugenstand sitzt, weicht aus, umschreibt oder kann sich nicht erinnern. „Es war eine nicht alltägliche Situation, ich war nicht damit beschäftigt, Schläge zu zählen“, sagt sie auf die Frage, wie oft die beiden Angeklagten auf ihren Bekannten Sascha eingeschlagen haben. Sie hätten auf ihn „eingewirkt“, ist ihre Formulierung. Und die Messerstiche? Nein, ein Messer habe sie nicht wahrgenommen, sie habe auch nicht gesehen, dass einer der Angeklagten etwas weggeworfen habe.

Die beiden in Untersuchungshaft sitzenden Deutschen sind angeklagt, am 22. Oktober 2022 Sascha F. (35), Koch des Lokals „Zum Kuhhirten“ und Sohn der Betreiberfamilie, geschlagen und mit fünf Messerstichen getötet zu haben. Wer die tödlichen Messerstiche setzte, hat die Anklage offengelassen.

Sascha F. war für die Zeugin zwar ein Freund, die Frage nach einem sexuellen Kontakt verneint die junge Frau aber klar. Ihr Freund, mit dem sie eine schwierige Beziehung führte, war der 26-jährige Angeklagte. Von dem hatte sich die Zeugin getrennt, bevor sie im Lokal des Opfers zu arbeiten begann. Aber auch nicht so richtig. Der Koch des „Kuhhirten“ ließ die junge Frau in den Zeiten, als sie dort arbeitete, bei sich wohnen, damit sie nicht so eine weite Anfahrt aus ihrem Kleingarten tief im Bremer Westen hatte. Dort lebte sie die restliche Zeit mit ihren beiden Hunden – oder auch mal bei Freunden.

Fortsetzung im Mordprozess: Zeugin sagt aus

Unstet wie ihre Wohnsituation gestalteten sich auch ihre Beziehungen. Während der eine Mann ihr vielfach beistand („ich habe mich unterstützt gefühlt“), konnte der andere sich mit der Trennung nicht abfinden, suchte die Zeugin wiederholt an deren Arbeitsplatz auf oder zitierte sie zu einem Treffpunkt. Sie, die sich selbst als „sprunghaften Menschen“ bezeichnet, suchte auch von sich aus immer wieder mit dem Ex das Gespräch – und hielt so die toxische Beziehung am Köcheln. „Es war öfters die Rede davon, dass es nicht mehr funktioniert, durchgezogen habe ich es aber nicht“, räumt die Zeugin ein.

Und das tat sie auch nicht, als einige Tage vorher der Angeklagte vor ihrem Kleingarten wartete; sie wollte mit Sascha Holzstreu für ihre Tiere auf die Parzelle bringen. Mit einer Axt kam der 26-Jährige auf die beiden zu, Sascha F. flüchtete sich hinter das Auto und fuhr davon. Ihre Erklärung für das Verhalten ihres Ex, der regelmäßig Alkohol, Cannabis und Kokain zu sich nehmen soll: „Er ist ein anderer Mensch, wenn er konsumiert hat.“ Sie nennt es auch „Konsumaussetzer“.

An dem verhängnisvollen Abend traf sich die Frau wieder mit ihm. Sie fand das eine gute Gelegenheit, weil er nüchtern schien. Sascha F. erklärte sie, sie wolle nur kurz ihre beiden Hunde ausführen, er solle in seiner Wohnung warten. Aus dem kurzen Gang wurde ein längerer Aufenthalt im Grünstreifen neben der Straße „Am Werderufer“. Ein Freund, der 15 Jahre ältere Mitangeklagte, kam hinzu. Die beiden „konsumierten“, wie die Zeugin es ausdrückt. Für sie immer noch kein Grund zu gehen, obwohl ein Gespräch mit ihrem Ex da nicht mehr möglich war. Stattdessen tauchte Sascha auf, der sich Sorgen machte, seine Bekannte suchte.

Sie wollte ihn noch „abfangen“, versuchte, sich mit Sascha zu entfernen. Dann trafen diesen Schläge und Messerstiche. Ob er den Angriff kommen sah, ob es noch ein Wortgefecht oder einen Streit gab – das ist für die Frage Totschlag oder Mord von Bedeutung, für Sascha F. nicht mehr. Er starb einige Minuten später nur wenige Meter von seiner Wohnung entfernt. „Ich habe Dir so oft gesagt: Gewalt ist keine Lösung!“, wendet sich die Zeugin unter Tränen einmal an ihren Ex. Der reagiert darauf nicht. Der Prozess wird am Mittwoch, 24. Mai, fortgesetzt.