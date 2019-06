Zwei Personen sterben bei schweren Unfällen in Bremen

Bei zwei Unfällen in Bremen kamen am Dienstag zwei Menschen ums Leben. Eine 66-jährige Fußgängerin ist von einem Auto erfasst worden und starb. Bei einem anderen Fall meldeten Zeugen eine leblose Person.

Bremen - Zwei tödliche Unfälle haben am Dienstag die Bremer Polizei beschäftigt. Dabei starben eine 66-jährige Fußgängerin und ein 53 Jahre alter Pedelec-Fahrer.

Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

Eine 50 Jahre alte Autofahrerin erfasste am Dienstagmittag in der Bremer Vahr eine 66-jährige Fußgängerin. Die Frau starb wenig später im Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen überquerte die 66 Jahre alte Frau gegen 12.50 Uhr von einem Einkaufszentrum kommend die Kurt-Schumacher-Allee in Richtung der dortigen Haltestelle. Parallel befuhr die 50 Jahre alte Fahrerin eines Citroen die Straße stadtauswärts.

Die Fußgängerin wurde seitlich von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Nach einer zunächst erfolgreichen Reanimation starb die 66-Jährige wenig später im Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Kurt-Schumacher-Allee stadteinwärts sowie die Karl-Kautsky-Straße ab der Otto-Suhr-Straße gesperrt werden. Auch der Nahverkehr war von den Sperrungen betroffen.

Zeugen finden leblose Person

Bereits am frühen Dienstagmorgen wurde der Polizei eine leblose Person in Bremen-Grolland gemeldet. Warum der 53 Jahre alte Fahrradfahrer starb, ist noch unklar.

Am Morgen gegen 5.30 Uhr meldeten Zeugen eine leblose Person im Bereich der Bardenflethstraße. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der 53-Jährige vermutlich bereits am Abend zuvor mit seinem Pedelec und starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Ein Fremdverschulden kann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden.

Rubriklistenbild: © dpa-avis