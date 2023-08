Tödliche Messer-Attacke in Bremen: 29-Jähriger soll eigene Mutter getötet haben

Von: Marvin Köhnken

In der Nacht auf Sonntag ist in Bremen-Huchting eine 59 Jahre alte Frau getötet worden.

Ein junger Mann wird beschuldigt, seine Mutter in Bremen ermordet zu haben. Die Polizei hat ihn vorläufig festgenommen und Ermittlungen gestartet.

Bremen – In einem Haus an der Huchtinger Heerstraße in Bremen-Huchting kam es am Samstag, 5. August, zu einem tragischen Vorfall. Ein 29 Jahre alter Mann steht im dringenden Tatverdacht, seine 59 Jahre alte Mutter mit einem Messer getötet zu haben. Die Polizei Bremen nahm den Mann vorläufig fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fügte der 29-Jährige seiner Mutter gegen 3:30 Uhr eine Schnittverletzung am Hals zu. Trotz sofort eingeleiteter lebensrettender Maßnahmen starb die Frau noch am Tatort, teilte die Polizei am Samstagmittag mit.

Mutmaßlicher Täter wird nach Messer-Attacke in Bremen psychiatrisch begutachtet

Der mutmaßliche Täter soll noch am Samstag einer psychiatrischen Begutachtung unterzogen werden. Die Mordkommission ermittelt weiterhin, auch zu den Hintergründen der Tat. Weitere Familienangehörige werden derzeit betreut, teilen die Beamten weiter mit.

