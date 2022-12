Frau stirbt in Bremer Disko – neue Details

Von: Fabian Raddatz

Die Frau sei gegen 3 Uhr nachts bewusstlos auf der Toilette gefunden worden. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine Frau ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Disko in Bremen gestorben. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Todesursache.

Update von Sonntag, 11. Dezember 2022, 10:46 Uhr: Bremen – Die Polizei ermittelt weiterhin in dem Fall der jungen Frau, die in der Nacht von Freitag auf Samstag, 10. Dezember 2022, tot in einer Bremer Diskothek aufgefunden worden war. Zur Todesursache ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts in Erfahrung zu bringen.

Wie es am Samstag hieß, konnte die Polizei zunächst kein Fremdverschulden feststellen. Auch Tod durch Drogenkonsum scheint möglich. Näheres konnte die Gerichtsmedizin am Samstag noch nicht sagen. Wie das Nachrichtenportal t-online.de unter Berufung auf einen Mitarbeiter berichtet, soll es sich bei der Diskothek um einen Club in der Neustadt handeln.

Todesursache noch unbekannt: 35-jährige Frau kommt in Bremer Disko ums Leben

Die Tote wurde während einer 90-Jahre-Party auf der Toilette entdeckt. Zum Zeitpunkt des Auffindens soll der Club noch gut besucht gewesen, die Veranstaltung aber daraufhin abgebrochen worden sein. Laut dem Bericht von t-online.de ging der Betrieb in der Diskothek zunächst am Samstagabend ungehindert weiter.

Erstmeldung von Samstag, 10. Dezember 2022, 14:49 Uhr: Bremen – Eine Frau ist in der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag, 10. Dezember 2022, in einer Diskothek in der Bremer Neustadt gestorben. Das berichtet die Polizei. Die 35 Jahre alte Bremerin wurde gegen kurz nach 3 Uhr nachts bewusstlos auf der Toilette gefunden. Umgehend alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Veranstaltung in der Disko wurde daraufhin vom Betreiber beendet. Laut Angaben der Polizei gibt es aktuell keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die weiteren Ermittlungen zur Todesursache dauern an.