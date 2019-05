Bremer Linken-Politiker erhält Todesdrohung per E-Mail

Ein Politiker der Bremer Linken ist am Freitag von einem unbekannten Absender per E-Mail mit dem Tod bedroht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, ein politisch motivierter Hintergrund der tat wird geprüft.

Bremen - Ein politisch engagierter Bremer hat in der Nacht zu Freitag eine Drohmail erhalten, in dem ihm mit dem Tod gedroht wurde. Das geht aus einer Meldung der Bremer Polizei hervor. Der Staatsschutz der Polizei Bremen habe die Ermittlungen aufgenommen, heißt es dort.

Der Betroffene Sebastian Rave erstattete am Freitag Strafanzeige wegen Bedrohung. Auf Facebook postete er einen Screenshot der Mail und gab sich als Empfänger der Mail zu erkennen. Der Screenshot zeige, dass ihn ein anonymer Absender mit dem Tod bedroht habe.

Der Bedrohte ist seit 2011 Mitglied im Landesvorstand der Bremer Linken und dort Sprecher für Antifa, Antirassismus, Friedenspolitik und Internationales. In seinem Beitrag auf Facebook bringt der 37-Jährige die Mail mit den kurz zuvor erfolgten Drohungen gegen einen türkischen Restaurant-Betreiber in Verbindung, die die AfD am Donnerstag anders als die Staatsanwaltschaft als „Morddrohungen“ bezeichnet hatte. „Eine echte Morddrohung sieht übrigens so aus“, heißt es im Facebook-Beitrag.

Staatsschutz im Kontakt mit Bedrohtem

In seinem Beitrag weist Sebastian Rave auf einen für den 25. Mai geplanten Sternmarsch gegen Rassismus hin - in der anonymen Mail wird ihm für diesen Tag sein Tod in Aussicht gestellt.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen steht in Kontakt mit dem 37-Jährigen und prüft einen politisch motivierten Hintergrund, heißt es vonseiten der Polizei. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

