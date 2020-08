Tod in der Weser: Tiefe Betroffenheit

Bremen – Drei Männer können sich ans Ufer retten, ein Mann bleibt vermisst und wird wenige Tage später tot aus dem Wasser geborgen: Das Unglück auf der Weser, bei dem ein Binnenschiff und ein Ruderboot am 1. August vor dem beliebten Badestrand am Café Sand kollidiert sind und ein 64-Jähriger ums Leben gekommen ist, schockiert nicht nur die Ruderer-Szene. Und viele Menschen fragen sich grundsätzlich: Welche Regeln gelten eigentlich auf der Weser? Wie geht es nach dem Unfall weiter? Dazu Fragen und Antworten.

Was ist in der Weser erlaubt und welche Verordnung regelt das?

Grundsätzlich ist zu beachten: In Bundeswasserstraßen, zu denen auch die Weser gehört, gilt die Binnenschifffahrtstraßenordnung (BinSchStrO). Sie regelt, was erlaubt und was nicht. So wird grundsätzlich vom Baden in solchen Gewässern abgeraten. Zu den größten Gefahren gehören Strömungen oder Schiffe, die Badegäste übersehen können. Des Weiteren gilt: Die Weser zu durchschwimmen, ist genauso untersagt, wie mit nicht motorisierten Booten (zum Beispiel Schlauch- oder Segelbooten) die Weser zu befahren, auf Bojen zu klettern oder von Brücken zu springen. Außerdem dürfen keine Stand-Up-Paddling-Boards zu Wasser gelassen werden. Ruderboote dürfen in bestimmten Abschnitten fahren. Im Bereich der Kollision, so Polizeisprecher Nils Matthiesen, ist das Rudern erlaubt.

Welche Vorfahrtsregeln gelten in der Weser?

Auch diese Regeln gibt die BinSchStrO vor. Kapitel 6 des Regelwerks besagt, dass „ein einzeln fahrendes Kleinfahrzeug“ (nicht länger als 20 Meter), zu denen Ruderboote zählen, „allen übrigen Fahrzeugen den für deren Kurs und zum Manövrieren notwendigen Raum lassen“ muss. Grundsätzlich gilt: Berufsschiffe haben stets Vorfahrt vor Sport- und Ruderbooten, müssen diesen entsprechend ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Besteht die Gefahr, dass Sportboote (Motorboote) auf Ruderboote treffen, muss das Motorboot den Ruderern Vorfahrt gewähren. Ähnliche Regeln gibt es auch zwischen Segel- und Motorbooten sowie für den Fall, dass sich die Wege zweier Motorboote kreuzen. Regional unterscheiden sich diese Regeln, Einfluss haben unter anderem die vorherrschenden Strömungsverhältnisse, aber auch „Bauart, Größe und Art der Nutzung des Fahrzeuges“, so Nils Matthiesen.

Welche Behörde ist mit der Aufarbeitung des Unglücks auf der Weser betraut?

Mit der Klärung, wie genau es zum Unfall kam, ist die Wasserschutzpolizei der Polizei Bremen betraut. Sie ermittelt für die Staatsanwaltschaft, wie es zum Unglück kommen konnte.

Welche Beweismittel werden möglicherweise ausgewertet?

Nach Angaben von Matthiesen untersucht die Wasserschutzpolizei „alle Daten und Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen oder zur Verfügung gestellt werden“. Konkret betrifft das unter anderem Zeugenaussagen, Befragungen und Vernehmungen, aber auch eine technische Auswertung. So würden Daten an Bord des beteiligten Binnenschiffes, wie Fahrtenschreiber und Kursplotter (Navigationslineal) wie auch Daten, die in der zuständigen Behörde für Ordnung und Sicherheit des Schiffsverkehrs gespeichert und vorhanden sind, analysiert. Hierzu zählen zum Beispiel der Funkverkehr, Radaraufzeichnungen und sogenannte Plots des in vielen Schiffen verbauten „Automatic Identification Systems“, kurz AIS.

Wie kann man sich eine Unfallrekonstruktion bei Schiffsunfällen vorstellen?

Die Herangehensweise bei Schiffsunfällen sei „im Prinzip“ die gleiche wie bei Unglücken im Straßenverkehr, dennoch gibt es „gravierende Unterschiede“, so Polizeisprecher Matthiesen. Anders als im Straßenverkehr, bei dem Unfallfahrzeuge nach einer Kollision relativ schnell zum Stehen kommen, Bremsspuren und andere Indikatoren ausgewertet werden können, bewegen sich Schiffe zunächst weiter – beziehungsweise müssen laut Gesetz zunächst bis zu einem sicheren Liegeplatz weiterfahren, um weitere Unfälle zu vermeiden. Somit werde die Situation am Unfallort „gezwungenermaßen“ verändert, „mit Auswirkungen auf die Ermittlungsarbeit zum Geschehensablauf“.

Wie reagiert die Ruder-Szene in Bremen?

Zum möglichen Unfallhergang will man sich beim Bremer Ruderverein von 1882, in dem das Opfer sowie die drei weiteren Männer seit Jahren aktiv ruderten, nicht äußern, sagte Vereinspräsident Günther Brandt auf Nachfrage. „Der Unfall hat uns fassungslos gemacht, alle sind tief betroffen, keiner kann sich an einen ähnlichen Unfall aus den vergangenen 70 Jahren erinnern.“

Von Steffen Koller