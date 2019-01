Titelverteidiger-Duo gesprengt

Bremen – Eigentlich hatte Erik Weispfennig gedacht, dass er sich gestern einen recht ruhigen Tag machen konnte. Denn der Sportliche Leiter bei den Bremer Sixdays hatte sein Feld komplett – und es so stark aufstellen können, wie schon lange nicht mehr. Falsch gedacht. Am späten Montagabend stürzte Kenny de Ketele beim Rennen in Rotterdam schwer, brach sich das Schlüsselbein und wurde bereits gestern operiert.

Der Belgier hatte im vergangenen Jahr zusammen mit Theo Reinhardt in Bremen gewonnen und wollte seinen Titel ab morgen (Startschuss gegen 21.00 Uhr) bei den 55. Bremer Sixdays eigentlich verteidigen. „Ich hatte wirklich eine stressige Nacht und habe viel, sehr viel telefoniert. Jetzt ist es natürlich schwer, einen gleichwertigen Ersatz zu bekommen. Ich fahre jetzt gleich nach Rotterdam, um am Schlusstag in der Halle zu sein und werde sicherlich auch auf der Fahrt dorthin noch viele Gespräche führen, um unser Feld zu komplettieren. Es kann auch sein, dass ich ein anderes Paar noch trennen muss, damit Theo einen guten Partner bekommt, mit dem er auch seinen Titel in Bremen verteidigen kann“, sagte Weispfennig gestern.

Aber mit nur einem Ersatz ist es nicht getan, denn zwei weitere Profis mussten für Bremen absagen. Der Holländer Joeri Havik bekam vom niederländischen Verband eine Einladung zu den Weltcups in Neuseeland und Hongkong, wo sich das Team für Olympia 2020 in Tokio qualifizieren möchte. „Ich kann Joeri verstehen, dass er da hin will, denn Olympische Spiele sind wirklich einmalig“, zeigte Weispfennig Verständnis für die Absage.

Zudem muss er auch noch Youngster Richard Banusch ersetzen, der am Sonntag beim Nachwuchsrennen in Rottderdam gestürzt war. Bitter für den 20-Jährigen, der in Bremen eigentlich sein erstes Profirennen bestreiten wollte. Für Havik und Banusch fand Weispfennig in Marc Hester und Mathias Malmberg schnell einen Ersatz. Jetzt muss nur noch ein Partner für Reinhardt her.

Die Topfavoriten auf den Bremer Sieg kommen in diesem Jahr aus dem Ausland. Mehrfachsieger Iljo Keisse und sein belgischer Kollege Jasper De Buyst stehen ebenso hoch im Kurs wie Wim Stroetinga (Niederlande) und Moreno De Pauw (Belgien).

Bei der letzten Pressekonferenz vor dem Rennen war auch Sixdays-Geschäftsführer Hans-Peter Schneider vor Ort, der Auskunft über seine Erwartungen gab: „Wenn wir wieder die Marke von 60 000 Besuchern erreichen, dann sind wir froh. Bis Weihnachten lief der Vorverkauf eher schleppend, hat danach aber kräftig angezogen. Auch die Zusammenarbeit mit Felix Wiegandt klappt sehr gut.“ Hintergrund: Seit dem vergangenen Sommer ist Wiegandt der zweite Geschäftsführer und ersetzt auf dieser Position Theo Bührmann.