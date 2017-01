Tischlereimuseum zeigt Einzug der Dampfkraft in die Branche

Eine versteckte Fabrik

Bremen - Von Martin Kowalewski. Nur ein Schild weist auf das Tischlereimuseum im Viertel hin. Ruhig in einer Nebenstraße gelegen, aber nur zwei Minuten Fußweg entfernt vom Ostersteinweg, verbirgt sich das „Fabriketablissement“ – eine riesige Tischlerei mit Dampfantrieb von 1889. Sie zeigt den Einzug der maschinellen Fertigung in die Branche.

Die alte Dampfmaschine dreht sich noch wie am ersten Tag. Lediglich der Dampfkessel im Nebenraum ist nicht mehr da. Dieser wurde nach 1900 durch einen Holzvergaser mit Gasturbine ersetzt. „Die Leistung hat sich daraufhin verdreifacht, von zwölf auf 30 bis 40 PS“, sagt Frank Baethke, Tischlermeister und Vorstandvorsitzender des Fördervereins „Tischlereimuseum“. Von Anfang nutzte das Werk seine eigenen Abfälle – Holzverschnitt –, um sich mit Energie zu versorgen.

Heute kommt die Kraft aus einem Elektromotor. Das stört aber überhaupt nicht, um die Bewegungen der Dampfmaschine und der mit ihr verbundenen Transmissionsanlage zu verstehen. Diese lieferte die Kraft an die zehn großen Maschinen in der 400 Quadratmeter großen Halle, die hier seit der Werkeröffnung 1889 stehen. Bis 1985 wurde noch an diesen Maschinen gearbeitet.

Über einen breiten Riemen wird eine große Welle unter dem Boden angetrieben. Baethke geht in die Fabrikhalle. Neben einer Maschine klappt er eine Luke im Boden hoch. Darunter ist einiges in Bewegung. Die Kraft der Dampfmaschine kommt hier an. Baethke zieht an einem Hebel. Unter dem Boden bewegt sich dadurch ein Riemen, der von der Antriebswelle angetrieben wird. Langsam wandert dieser am anderen Ende auf ein neues Rad. Der Leerlauf endet. In die Maschine kehrt Leben ein.

Es handelt sich um eine Bandsäge. Das Sägeblatt in Form eines Bandes saust wirklich schnell. Gerade das Tempo war 1889 eine Herausforderung. Zu dieser Zeit kamen Tischler mit der Hobelbank auf die Baustelle und stellten Fenster und Türen mit dem Hobel her. Die Dampfkraft war schon längst in Bereiche wie die Metallverarbeitung eingezogen. Doch die Holzverarbeitung stellt besondere Ansprüche. „Die Maschinen brauchen ein sehr hohes Drehmoment und besonders scharfe Messer. Das Messer bewegt sich mit 60 Metern in der Sekunde. Das sind 250 Kilometer pro Stunde“, sagt Baethke.

„An der Bandsäge wurden Formen gesägt“, erklärt er – und zeigt ein Stück Holz in Wellenform. Dann zieht er wieder an dem Hebel. Die Bandsäge kommt zum Stillstand. Weiter geht es zum Kehlbock. Dieser erlaubt die Holzbearbeitung mit einer drehenden Welle und wechselbaren Messern. Das Gerät steht bereit, um das Profil eines Treppenhandlaufs zu schneiden. Im Hintergrund liegen Messer für verschiedene andere Profile bereit: Fußleisten, Türbekleidungen und mehr. Gut in Schuss ist auch noch eine alte Tischlerwerkstatt von 1860.

Im Regal stehen historische Lacke und Farben. „Die wurden damals noch in Apotheken verkauft“, sagt Baethke. „Die Apotheker kannten sich damit aus.“ Die Tischler haben aber auch selbst gemischt. Eine Schale ist voll mit Schellack – ein grobes, rötliches Granulat. Das wurde in Alkohol gelöst und als Lack und zur Oberflächenbehandlung genutzt. Nebenan steht ein Granulat aus Knochen, erhitzt wird dies zu Klebstoff.

„Manche Besucher finden das etwas unbehaglich. Denen erzähle ich dann, das so bis in die 80er der Klebstoff für Briefmarken gewonnen wurde“, sagt Baethke.

