Bremen setzt sich für Tiny Houses ein: Interaktive Karte zeigt geeignete Bauflächen und Siedlungen an

Von: Marcel Prigge

Teilen

Bremen setzt sich mehr für Tiny Houses ein. Eine neue interaktive Karte soll nun die Standortsuche für die minimalistischen Wohnungen erleichtern.

Bremen – Die Stadt Bremen zeigt ab sofort geeignete Grundstücke für Tiny Houses in einer Karte des Baulückenkatasters an. So könne ein passender Platz in Bremen gefunden werden. Angezeigt wird der Typ der Baulücke, die Größe des Grundstücks sowie natürlich die Adresse in der Stadt. Auch Standortfragen für Tiny House-Siedlungen, die in Bremen immer wieder aufkommen, sollen damit geklärt werden.

Adresse, Grundstück, Platz: Interaktive Karte verrät mögliche Standorte für Tiny-Häuser in Bremen

Auf der Internetseite des Geoinformationssystems sind ab sofort Baulücken für TinyHouses markiert und lassen sich aus der Gesamtliste herausfiltern. Das teilt die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau Maike Schaefer in einem Schreiben am Dienstag, 9. Mai 2023, mit.

Könnte man in Bremen bald öfter sehen: Tiny Houses liegen im Trend. Jetzt verrät eine interaktive Karte passende Standorte im Bremer Stadtgebiet. © Uli Deck/dpa

„Mit diesem ausgebauten Informationsangebot des bewährten und wohnungspolitisch anerkannten Baulückenprogramms unterstützen wir die individuelle Suche nach einem geeigneten Platz für einzelne Tiny Houses. Im Baulückenkataster finden sich aber auch geeignete Flächen für kleinere Tiny House-Siedlungen. Und für ein Tiny House-Baugebiet an der Stromer Straße befindet sich ein spezifischer Bebauungsplan im Verfahren, nachdem Mitte April der Planaufstellungsbeschluss gefasst wurde“, wird die Bausenatorin Maike Schaefer darin zitiert.

Auch Tiny House-Siedlungen in Bremen möglich: Standortsuche könnte sich nun einfacher gestalten

So habe eine gesamtstädtische Standortsuche Flächen für kleinere Tiny House-Siedlungen mit zehn bis 15 Häusern identifiziert. Nach der Untersuchung, die auf eine Anfrage des Tiny House-Kultur e.V. zurückgehe, würden sich diese Standorte für gemeinschaftliche Projekte eignen. Zudem liegen sie in Naturnähe und haben Anbindung an Nahversorgung, ÖPNV und Radverkehrsnetz. In Niedersachsen hingegen gibt es bereits ein paar Tiny-House-Dörfer.

Tiny-House für Bremen: Momentan 60 Baulücken erfasst

Der Katasterbestand umfasse aktuell etwa 60 Baulücken für Tiny Houses. Dieser werde sich aber beständig verändern. Durch Bebauung einzelner Flächen werde der Bestand einerseits abnehmen. Andererseits lasse sich davon ausgehen, dass die laufenden Erhebungen diesen Rückgang mehr als ausgleichen und den Bestand dadurch weiter aufbauen.