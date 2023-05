Tina Turner, Bremen und das Weserstadion

Von: Thomas Kuzaj

Weltstar Tina Turner – hier bei einem Pariser Auftritt im Jahr 1987 – war mehrfach in Bremen. © AFP/Guay

Bremen – Der Tod der Sängerin Tina Turner beschäftigt auch Musikfans in Bremen, zumal die Künstlerin verschiedentlich in der Hansestadt aufgetreten ist – auch damit sind natürlich etliche Erinnerungen verbunden. Ende Februar 1971 zum Beispiel trat sie – damals noch mit ihrem Ehemann Ike Turner, der sie schlug und terrorisierte – im legendären Radio-Bremen-„Beat-Club“ von Mike Leckebusch auf, moderiert von Uschi Nerke.

Die Turners spielten „Higher“, den Klassiker „River Deep, Mountain High“, „Honky Tonk Women“ und „Proud Mary“; nachzuschlagen übrigens ist all dies im Standardwerk „Beat Club“ von Thorsten Schmidt aus dem Jahr 2005. Als Solo-Künstlerin war Tina Turner in den 70ern dann verschiedentlich in Leckebuschs Bremer „Musikladen“ zu Gast, so beispielsweise im Januar 1978 mit „Acid Queen“ – also vor ihrem spektakulären Solo-Durchbruch mit dem Album „Private Dancer“ im Jahr 1984. Doch auch als weltweit gefeierte Soul- und Pop-Königin kehrte Tina Turner nach Bremen zurück. Im Juni 1990 trat sie im Weserstadion auf.

Der Beirat Östliche Vorstadt hatte damals gegen das Konzert gestimmt, um den Senat zu ärgern – wegen der seinerzeit diskutierten Ausbaupläne für das Stadion. Und weil man rund um das Stadion mit einem Verkehrschaos rechnete, die vielen Autos waren dort damals schon nicht so gern gesehen.

Regen, Picknick und Croissants

Das Ende der Geschichte: Tina Turner sang doch, das Stadion war voll, die Straßen waren es ebenfalls. Etliche Fans, die keine Eintrittskarten für den Stadion-Auftritt hatten, trafen sich zum Picknick am Osterdeich. Sie konnten die Sängerin (und die Band) dort zwar nicht sehen, wohl aber hören. Zu hören war Tina Turner übrigens bis ins Viertel hinein, der Wind stand gut.

Zum Schluss des Auftritts regnete es, doch selbst dadurch ließ der Weltstar sich nicht aufhalten. Obwohl der Song „I Can’t Stand the Rain“ („Ich kann den Regen nicht ertragen“) auf der Setlist stand. Doch die Künstlerin hatte sich ja auch tüchtig gestärkt – auf ihre Weise. Im damaligen Marriott-Hotel (Hillmannplatz), so erzählte es jedenfalls ein Zimmermädchen später, hatte sie von den Croissants nur die ganz besonders leckeren Spitzen gegessen.