Nächste Etappe im Mordfall ohne Leiche: Ermittler vermuten Beweismittel am Grund des Angelteichs bei Schwanewede

40 000 Liter Wasser pro Minute hat das THW in den vergangenen Tagen aus dem Tietjensee gepumpt. Dienstag soll das Gewässer leer sein, die Polizei will mit ihrer Arbeit beginnen.

Bremen - Was wird der Grund des Tietjensees bei Schwanewede freigeben? Die Frage könnte bereits in den kommenden Tagen beantwortet werden. Nachdem Technisches Hilfwerk (THW) und Feuerwehr am vergangenen Sonnabend begonnen hatten, den Tietjensee abzupumpen (wir berichteten), soll das rund 35 Millionen Liter fassende Gewässer nun annährend leer sein, teilte die Polizei mit. Heißt: Die eigentliche Suche nach eventuellen Beweisen kann beginnen.

Ermittler vermuten im Angelteich nordwestlich von Bremen die Leiche oder Leichenteile der seit 25 Jahren verschwundenen Jutta Fuchs aus Farge. Die damals 29-Jährige wird seit Juni 1993 vermisst, ihr ehemaliger Lebensgfährte Wolfgang O., heute 58, steht im Verdacht, die Frau getötet zu haben. Gegen ihn wird seit einiger Zeit vor dem Bremer Landgericht wegen Mordes verhandelt. Der 58-Jährige weist die Vorwürfe zurück.

Sobald der letzte Tropfen Wasser abgepumpt ist, übernimmt die Polizei die weiteren Untersuchungen. Wie konkret diese aussehen könnten, dazu wollten sich die Beamten am Montag nicht äußern. Es sehe „schon ganz gut aus“, sagte eine Sprecherin auf die Frage nach dem Wasserpegel. Das weitere Vorgehen sei im Gespräch, „alles in Vorbereitung, aber noch nichts spruchreif“, so die Sprecherin weiter. Mittels sechs Pumpen holte das THW in den vergangenen Tagen pro Minute etwa 40 000 Liter Wasser aus dem See und leitete es in die Weser. Die Aktion, die sowohl für THW als auch für die Bremer Polizei einmalig ist, wurde lange vorbereitet, Wochen vor Beginn des Abpumpens bewachten bereits Polizisten den See.

Das Landgericht hatte die aufwendigen Arbeiten angeordnet. Staatsanwaltschaft und Polizei vermuten, am Grund des Sees die sterblichen Überreste von Jutta Fuchs zu finden oder eine mögliche Mordwaffe. Die Anwälte gehen nicht davon aus, dass Belastungsmaterial gefunden wird. Jugendliche hatten ein Jahr nach dem Verschwinden der Frau eine mit Steinen beschwerte Tüte im See gefunden, in der sich persönliche Gegenstände von Jutta Fuchs befanden.

ko