Tierheim hilft

Bremen – Das Bremer Tierheim in Findorff bleibt aufgrund der Corona-Pandemie zunächst für den Besucherverkehr geschlossen. Tiervermittlungen seien allerdings weiter nach Terminabsprache möglich, sagte Brigitte Wohner-Mäurer, Vorsitzende des Tierschutzvereins. Tierhaltern, die aufgrund einer Corona-Infektion stationär ins Krankenhaus müssen, bietet das Tierheim Hilfe an. Die aktuelle Situation erfordere besondere Vorsichtsmaßnahmen. Alle Veranstaltungen, die Treffen der Jugend- und Arbeitsgruppen sowie die Hundeschule sind laut Wohner-Mäurer vorläufig abgesagt.

„Wir sind für die Sicherheit unserer Mitarbeiter verantwortlich“, betonte sie. So bleibt das Tierheim erstmal dicht. Wer sich aber „wirklich für ein Tier interessiert“, habe weiterhin die Möglichkeit, einen Termin abzusprechen, um das Tier im Heim kennenzulernen. Damit die Angestellten trotz Schul- und Kitaschließung weiter zur Arbeit kommen können – Home Office ist in der Tierbetreuung nun einmal nicht möglich – hat das Tierheim intern einen Kinder-Betreuungsdienst eingerichtet.

Zudem bietet die Einrichtung Tierhaltern, die sich aufgrund von Covid-19 im Krankenhaus befinden, eine vorübergehende Betreuung ihrer Tiere an, wenn sich keine Verwandten oder Bekannten kümmern können. „Wir sind für alle Tiere da, die in Not geraten sind, und somit möchten wir auch hier Hilfestellung leisten“, so Wohner-Mäurer. Das Angebot gelte aber nur für „absolute Notfälle“ und soweit es die Kapazitäten zuließen. Kontakt: 0421/351133. gn