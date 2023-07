Schwer kranker Hund angebunden und zurückgelassen: „Wir sind bewegt von dir, Orzo“

Tierheim Bremen

+ © Tierheim Bremen Hatte eine lange Krankenakte: Hund Orzo musste mehrfach operiert werden. Jetzt kann er vom Tierheim Bremen endlich vermittelt werden. © Tierheim Bremen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marcel Prigge schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Als er schwer krank war, wurde er einfach angebunden und zurückgelassen. Hund „Orzo“ blickt auf eine bewegende Leidensgeschichte zurück.

Bremen – Es ist eine Geschichte, die die Mitarbeiter des Tierheims Bremen besonders bewegt: Hund „Orzo“ ist in einem schlimmen Zustand in die Obhut der Tierfreunde gekommen. Krank und erschöpft ist er Anfang Juni an einem heißen Sommertag ausgesetzt worden. Nach einer Not-Operation beginnt ein neues Leben für Orzo, der nun vom Tierheim vermittelbar ist.

„Wir sind bewegt von dir, Orzo“: Hund nach schlimmen Tumoren wieder vermittelbar

Orzo ist Anfang Juni am Buntentorsteinweg in Bremen gefunden worden. Das schreibt das Tierheim Bremen auf seinen Social-Media-Kanälen. Am selben Tag führte sein Weg auch ins Tierheim und dessen Praxis. Wenig später ist klar: Orzo ist krank, schwer krank.

Aufgrund einer hochgradigen Harnblasenproblematik und Prostataentzündung hatte er eine Sepsis. Vom Tierarzt heißt es außerdem: „Beim Braunüle legen geht er in Seitenlage, überstreckt den Kopf, kaum ansprechbar.“

Die Hunde des Tierheims Bremen Das Bremer Tierheim versucht immer, Hunde an neue Besitzer zu vermitteln Auch „Lucky“, der eine traurige Hundegeschichte hinter sich hat, sucht weiterhin ein Zuhause. Hund Buddy, der bereits sechs Mal zurückgewiesen wurde, konnte hingegen mittlerweile glücklich vermittelt werden

Innerhalb weniger Tage sei der kleine Kämpfer jedoch insoweit wieder stabilisiert worden, dass er operiert werden konnte. „Es stand eine Probelaparotomie, eine Zystotomie aufgrund Harnblasensteinen und eine Kastration aufgrund von Hodentumoren an“, berichtet das Tierheim über den kranken Orzo.

Kann endlich vermittelt werden: Langer Leidensweg von Hund Orzo endet in Happy End

Nachdem ihm der Bauch geöffnet wurde, um Proben zu entnehmen, kommt es zu einer kleinen Entwarnung: Die Tumore sind gutartig. Mit jedem Tage besserte sich Orzos Zustand. „Zuhauf Diagnostik, einen externen Klinikaufenthalt, eine große Operation und extrem viel Hoffnung später steht er hier nun: konstant rutewedelnd empfängt er freudig alle Tierheimbesuchenden“, schreiben die Tierfreunde weiter. „So viel Gutherzigkeit und Lebenswille in diesem Geschöpf. Wir sind bewegt von dir, Orzo.“

Kontakt: Das Tierheim Bremen Öffnungszeiten:

Mittwochs 16 bis 18 Uhr

Samstag und Sonntag 10 bis 13 Uhr Telefonzeiten:

Montags bis freitags 10 bis 18 Uhr

Samstag uns Sonntag 10 bis 13 Uhr

Unter der Telefonnummer (0421/351133) Adresse:

Bremer Tierschutzverein e.V.

Hemmstr. 491

28357 Bremen

Nun soll Orzo vermittelt werden. Er ist mittlerweile geimpft und wartet auf seinen neuen Besitzer. Auch seine Kopfschiefhaltung könne möglicherweise noch behoben werden, so die Tierfreunde. Diese hat er vermutlich aufgrund einer vorangegangenen Ohrenentzündung.