Polizei rettet Schwein aus Wendekreis: Rosi, Knautschi und Co. suchen jetzt ein neues Zuhause

Von: Marcel Prigge

Mamut und Fatma (v.l.) suchen ein neues Zuhause. Die beiden Schweine waren ein bisschen übergewichtig, teilt das Tierheim Bremen mit. Das mutmaßliche Göttinger Minischweine-Pärchen ist seit vergangenem Jahr beim Tierschutz Bremen. © Bremer Tierschutzverein

Schon mal ein Schwein gehabt? Das Bremer Tierheim sucht zukünftige Halter mehrerer Tiere. Jedes Schwein wartet mit einer einzigartige Herkunftsgeschichte und einem einzigartigen Charakter auf.

Bremen – Hunde sind der beste Freund des Menschen und Katzen sind verschmust. Kein Wunder, dass die Tiere bei Tierheimen gefragt sind. Das Tierheim Bremen vermittelt aber auch Großtiere. Seit einiger Zeit leben mehrere Schweine beim Tierschutz, die nun ein neues Zuhause suchen. Und diese sind zutraulicher und verkuschelter, als man anfangs denkt.

Schweine und ihr Weg ins Tierheim: Rosi musste von der Polizei aus einem Wendekreis gerettet werden

Nach Angaben des Bremer Tierschutzes suchen beispielsweise Fatma und Mamut zusammen ein neues Zuhause. „Wir vermuten, dass es ein Göttinger Minischweine-Pärchen ist, das letztes Jahr in unsere Obhut kam“, schreibt Sina Feht vom Bremer Tierschutzverein. „Zunächst hatten beide Gewichtsprobleme, die man Mamut leider noch ein wenig ansieht. Mit Fatmas Gewicht sind wir inzwischen zufrieden.“

Dass das Schwein Mamut noch gut im Futter ist, sieht man ihm ein wenig an. Nach Angaben des Bremer Tierheims sei er übergewichtig gewesen. Seine vorherige Halterin konnte das Schwein nicht artgerecht halten. © Bremer Tierschutzverein

Mamut lasse sich gerne streicheln, wenn das Eis aufgetaut ist. Fatma hingegen bevorzuge ihre Ruhe und würde am liebsten auch auf die Stallreinigung verzichten, um ohne Störung mit Mamut zu kuscheln. Die beiden seien ein wirklich genügsames und freundliches Team. Da die Vorbesitzerin die Schweine leider nicht artgerecht halten konnte, wurden sie in die Hände des Bremer Tierheims gegeben.

„Schwein im Wendekreis gesichtet“: Weitere Tiere sitzen im Nebengehege

Doch neben Fatma und Mamut gibt es noch Rosi, Gustav, Keks und Knautschi. Die weiteren vier Schweine sitzen im Nebengehege und warten ebenfalls auf einen neuen Stall bei freundlichen Haltern. Rosi sei im Januar 2019 als Fundtier ins Tierheim gekommen. „Die Polizei staunte wahrscheinlich nicht schlecht, als sie den Einsatz hörte, Schwein im Wendekreis gesichtet. Gott sei Dank ist Rosi wohlbehalten bei uns angekommen“, schreibt Fehr weiter.

Das Schwein Rosi scheint abenteuerlustig zu sein. Nach Angaben des Bremer Tierschutzvereins wurde sie von der Polizei aus einem Wendekreis gerettet. Wie sie dort hinkam ist unklar. © Tierschutzverein Bremen

Weitere Schweine im Wald ausgesetzt: Tierheim Bremen führte Rotte zusammen

„Gustav, Keks und Knautschi hingegen wurden in einem Wald ausgesetzt in der Nähe eines befreundeten Tierschutzvereines. Da wir damals Kumpels für Rosi gesucht haben, haben wir diese übernommen.“ Schweine seien hochintelligent und deshalb sei es nicht verwunderlich, dass sie misstrauisch gegenüber dem Menschen sind, wenn sie schon einmal in Stich gelassen wurden. Knautschi lasse sich etwas streicheln, aber grundsätzlich ist die Rotte hier eher zurückhaltend.

Keks, Gustav und Knautschi (v.l.) gehören mitsamt Rosi zu einer Rotte. Die Tiere seien sehr freundlich dem Menschen gegenüber und mit etwas Arbeit bekomme man die Schweine handzahm, berichtet das Bremer Tierheim. © Bremer Tierschutzverein

Rosi sei vom Tierschutzverein nach und nach mit der Rotte vergesellschaftet worden, dennoch sei es immer wieder zu kleinen Zickereien gekommen. Rosi sei trotzdem ein fester Bestandteil der Rotte. „Sie liegen alle dicht beieinander und lieben den Körperkontakt. Mit viel Geduld und einem guten Händchen bekommt man sie bestimmt schnell handzahm, sie sind sehr freundlichen dem Menschen gegenüber.“

Schweine suchen liebevolle Halter: Bei Interesse kann ein Besuchstermin im Tierheim vereinbart werden

Wer die Rotte kennenlernen und ihnen ein artgerechtes Zuhause geben möchte, kann sich telefonisch im Tierheim melden, um einen Besuchstermin zu vereinbaren. „Grundsätzlich sollte man die Anforderungen für Schweine in Privathaltung kennen“, so Sina Fehr abschließend.

Kontakt: Das Tierheim Bremen Öffnungszeiten:

Mittwochs 16 bis 18 Uhr

Samstag und Sonntag 10 bis 13 Uhr Telefonzeiten:

Montags bis freitags 10 bis 18 Uhr

Samstag uns Sonntag 10 bis 13 Uhr

Unter der Telefonnummer (0421/351133) Adresse:

Bremer Tierschutzverein e.V.

Hemmstr. 491

28357 Bremen

