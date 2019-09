Die tiefrote Null

Bremen - Von Ralf Sussek. Die AOK Bremen/Bremerhaven sieht sich für die kommenden Jahre gut gerüstet. Und hat in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet: Die nach eigenen Angaben größte Krankenkasse in Bremen erwirtschaftete mit ihren 750 Mitarbeitern im vergangenen Jahr ein Plus von 5,8 Millionen Euro. Das sagte Vorstandschef Olaf Woggan bei der Präsentation des Geschäftsberichts 2018.

Die Aussichten für das laufende Jahr sind dagegen trübe: Weil wegen gestiegener Medikamentenausgaben die Kassen der gesetzlichen Krankenversicherung zur Mitte dieses Jahres bundesweit mehr als eine halbe Milliarde Euro im Minus liegen, ist absehbar, dass 2019 auch bei der AOK Bremen/Bremerhaven ein dickes Defizit droht. „Die schwarze Null wird eine tiefrote Null werden“, beschreibt es Woggan mit einer Portion Humor. Vielleicht deshalb, weil die Kasse im Vergleich zu anderen bei den Ausgaben für Medikamente rund 15 Prozent günstiger liegt. Auch die AOK-Versicherten können es gelassen sehen: Der Zusatzbeitrag (in diesem Jahr von 0,8 auf 0,7 Prozent gesenkt) soll stabil bleiben. „Wir wollen den Versicherten etwas zurückgeben“, verweist Woggan auf die besseren Jahre, in denen die hiesige AOK ihre Rücklagen aufgepolstert hat. Mit ihrem Beitragssatz von jetzt 15,3 Prozent liegt die AOK Bremen/Bremerhaven laut www.gesetzlichekrankenkassen.de 0,31 Prozentpunkte über der HKK und 0,1 Prozentpunkte unter der AOK Niedersachsen.

Das Jahr war auch geprägt von Investitionen, Organisationsveränderungen und Modernisierungen. „Wir haben als gesamtes Haus sehr viel geleistet, was uns in den kommenden Jahren helfen wird“, so Woggan. Bei Gesamtausgaben von rund einer Milliarde Euro (830 Millionen Euro für Krankenversicherung, 175 Millionen Euro für die Pflegeversicherung) wächst die Zahl der Versicherten: Mehr als 256 000 Menschen waren 2018 bei der Bremer AOK krankenversichert, bis August dieses Jahres 2019 ist die Zahl auf 261 000 gestiegen. Woggan: „Auf unserem kleinen, regionalen Markt sind wir um 3,3 Prozent gewachsen.“ Dabei ist das Durchschnittsalter der Versicherten auf 41 Jahre gesunken –- durch mehr jüngere Mitglieder. Und weil junge Menschen in der Regel gesünder sind als ältere, trägt das geringere Durchschnittsalter zur Senkung der Leistungsausgaben bei. Allerdings sinken auch die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds. Die „Verjüngung“ der Mitgliederschaft hat den Angaben zufolge mit der laut Geschäftsbericht „starken Zuwanderung“ 2014 bis 2016 begonnen. Es ist deshalb keine Überraschung, dass die drittgrößte Gruppe der Versicherten bei der AOK Bremen/Bremerhaven Syrer sind. „Und dort gibt es nicht die Zivilisationskrankheiten, wie wir sie kennen“, so Woggan.

Festhalten will die AOK Bremen/Bremerhaven an ihrem dichten Netz von Geschäfts- und Servicestellen. Bis 2020 sollen es zwölf sein – fünf mehr als 2012. Gerade erst wurde eine in der Überseestadt (gegenüber vom Landmark-Tower) eröffnet. Weitere in Huchting, Osterholz und im Bremerhavener Hafen sollen hinzukommen.