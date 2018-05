Alle wissen, wo‘s langgeht

Bremen - Fußball und Wetter – zwei Themen, die wildfremde Menschen miteinander ins Gespräch bringen. Gerade das Wetter eignet sich besonders gut, da kann jeder was zu sagen. In Bremen kommt ein drittes Thema hinzu, die Verkehrspolitik. Da muss jeder was zu sagen.

Die Bremer lieben ihre Verkehrspolitik – oder genauer: dieses Thema. Noch mehr lieben sie es, darüber zu schimpfen. Das Schöne daran ist, dass alle immer recht haben, weil jeder genau weiß, wo´s langgeht.

Radfahrer zum Beispiel kommen in Bremen ja überall zurecht. Und zu ihrem Recht. Auf dem Fußweg ebenso wie in der Fußgängerzone, im Park ebenso wie auf der Straße. Und manchmal sogar auf den Radwegen.

Die Autofahrer würden sich auch gern all diese Freiheiten nehmen, scheitern aber oft an ihrer Größe. So ein SUV passt eben einfach nicht auf einen Radweg. Das macht die Autofahrer neidisch, weshalb sie oft über die Radfahrer schimpfen.

Viele Staus in Bremen

Dabei kommen sie so richtig in Fahrt. Wenigstens etwas – denn fahren können sie ja kaum noch. In Bremen, da stehen die Autos – vor dem Parkhaus, in und neben der Überseestadt, überhaupt und überall: im Stau. Das liegt an einer ausgeklügelten Verkehrs- und Baustellenplanung, die dafür sorgt, dass sich viele Menschen unverhoffte Auszeiten vom Alltagsstress nehmen können. Um mal wieder die meditative Ruhe des Stillstands zu genießen – und dabei vielleicht übers Wetter nachzudenken.

Wer so vor sich hindöst, wird womöglich aufgeschreckt von Senioren auf Elektrorädern. Erst hört man sie nicht, dann sieht man sie zu spät – die neue Generation der E-Senioren, die auf ihren E-Bikes ein Leben in Saus und Braus führen. Sie sorgen für neue Spannung im Straßenverkehr. Immer nur Stau ist ja auch langweilig. Wie Gespräche über das Wetter.