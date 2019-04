Bremer Theaterschiff bringt das „Heartbreak Hotel“ zurück auf die Weser

Im Goldsakko an der Tiefer: Mark Derichs auf dem Theaterschiff. Der Schauspieler und Sänger ist dort in dem Stück „Heartbreak Hotel“ zu sehen.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Elvis lebt! Ja, das stimmt. Jedenfalls auf dem Bremer Theaterschiff an der Tiefer. Dort nämlich ist ab Freitag, 3. Mai, wieder das Musical „Heartbreak Hotel“ von Michael Fajgel zu sehen. Es dreht sich, man ahnt‘s, um den „King of Rock‘n‘Roll“. Elf Jahre nach seiner Premiere (und einer ziemlich langen Pause) nimmt das Theaterschiff das Stück erneut ins Programm. Elvis lebt ab 20 Uhr.

Oder besser: seine Songs werden wieder lebendig. Das Stück spielt in einem kleinen Theater, dem der Hauptdarsteller für ein – genau! – Elvis-Musical abgesprungen ist. Nun suchen die Theaterleute händeringend einen neuen „King“. . . In der Regie des Autors Fajgel spielen Ramona Schlenker, Mark Derichs, Gregor von Holdt, Jeffrey Italiaander sowie Ronald Tettinek. Karten gibt es zum Preis von 30 und 32 Euro.

Elvis lebt – stimmt das wirklich? „In seinen Liedern lebt er immer noch“, sagt der Schauspieler und Sänger Mark Derichs. „Ich bin der Bühnentechniker, der sehr viel über Elvis weiß, der dem Regisseur Infos zukommen lässt“, sagt der 46-Jährige über seine Rolle in „Heartbreak Hotel“. „Meine Figur hat etwas Mystisches. So hat der Bühnentechniker eine Fernbedienung, mit der er sehr viel machen kann – er steuert damit auch die Kollegen. . .“ Etwas Mystisches umgibt ja auch Elvis, die Legende. Noch heute berührt er viele Menschen. „Es liegt hauptsächlich an der Musik“, sagt Derichs. „Elvis ist sehr vielschichtig. Es war ja eine lange Reise vom jugendlichen Rebell, den das Fernsehen erst von der Hüfte aufwärts zeigen durfte, bis zum Balladensänger in Las Vegas.“

Mit „In the Ghetto“ fing alles an

Nicht nur Derichs‘ Bühnenfigur kennt sich mit Elvis aus, sondern der Schauspieler selbst auch. Er ist mit ihm aufgewachsen. „Ich höre Elvis, seit ich Kind war.“ Denn: „Mein Vater war ein großer Elvis-Fan, er ist auch mit Liedern von Elvis aufgetreten.“ Welches ist sein Lieblings-Song von Elvis? Auf diese Frage nennt Derichs keinen der Rock‘n‘Roll-Kracher, sondern ein sozialkritisches Stück der späteren Jahre: „In the Ghetto“. Derichs: „Das ist der erste Song, den ich als Kind wirklich wahrgenommen habe. Meine Mutter hat den Text für mich übersetzt.“

Es waren Zeiten, in denen auch die Elvis-Filme immer mal im Fernsehen liefen. Das ist lange her. Mit Blick darauf ist Derichs nun gespannt, wie „Heartbreak Hotel“ bei den jüngeren Theaterbesuchern ankommt. „Ich weiß gar nicht, ob die Elvis noch so kennen. Rock‘n‘Roll ist ja mittlerweile eher so eine Subkultur geworden.“ Doch wie auch immer – das Ensemble von „Heartbreak Hotel“ kann sich darauf verlassen, dass die Elvis-Klassiker unverwüstlich sind. So wirken sie noch immer: Elvis lebt.