Bremer Theaterschiff muss zum TÜV nach Bremerhaven

Von: Jörg Esser

Teilen

Sonntagmittag: Die Reise beginnt, das Theaterschiff wird nach Bremerhaven geschleppt. © Esser

Es ist ungewohnter Anblick: Das Theaterschiff liegt nicht an der Tiefer. Des Rätsels Lösung: Die „schwimmende Anlage“ ist auf dem Weg zum TÜV nach Bremerhaven.

Bremen – Das Theaterschiff ist weg. Aber es soll ja wiederkommen. Am Sonntag, 7. Mai 2023, jedenfalls hat die „schwimmende Anlage“ ihren Stammplatz an der Tiefer in Bremen verlassen und ist in Richtung Bremerhaven abgereist.

Genauer gesagt: Geschleppt worden, geschoben und gezogen sozusagen, von den Arbeitsschiffen „Brake“ und „Kap Hoorn“. Selbst fahren kann das Schiff nicht, da der Motorraum zur Schauspieler-Garderobe umgebaut wurde. Ziel der ungewöhnlichen Schiffstour ist die Werft „Bredo Dry Docks“, wo sich das Theaterschiff „einer Art TÜV-Untersuchung unterziehen muss, damit auch in Zukunft alles sicher zugeht“, sagt Theaterschiff-Sprecher Eggert Peters. Das ist vorgeschrieben und steht im Fünf-Jahres-Rhythmus auf dem Programm.

Theaterschiff Bremen: Seit Dezember 2002 Spielbetrieb unter Deck

Das schwimmende Unterhaltungstheater mit seinen zwei Sälen und insgesamt fast 300 Plätzen lief 1926 als MS „Rügen“ vom Stapel und war bis 2002 als Transportschiff unter anderem für Kohle und Erz auf dem Rhein unterwegs. Der Kahn sollte abgewrackt werden, doch dann grätschte der Bremer Theatermann Knut Schakinnis dazwischen, investierte 25 .000 Euro und ließ die 76 Meter lange und 11,50 Meter breite MS Rügen zum Theaterschiff umbauen. Im Dezember 2002 wurde Eröffnung gefeiert. Seither standen wohl an die 100 Theaterpremieren an Bord oder besser unter Deck auf dem Programm.

Der Spielbetrieb ruht jetzt sieben Wochen. Am Freitag, 23. Juni 2023, soll es wieder losgehen – mit der Wiederaufnahme des Kassenschlagers „Weiber – Ein Mädelsabend“, sagt Peters. Das Theaterschiff mache in diesem Jahr keine Sommerpause. Ab dem 14. Juli werde dann „ABBA Klaro!“ wieder ins Programm genommen.

Karten für die Vorstellungen gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung, im Ticketshop an der Balgebrückstraße sowie auf der Homepage des Theaterschiffs.