Bremer GOP Theater versteigert seine alten Stühle

Neuer Auftritt für alte Möbel

+ © GOP Nützt alles nichts – da können sie sich noch so sehr verbiegen, die Artisten. Es bleibt dabei: Die alten Stühle, sie komen weg. Das GOP-Theater versteigert sie jetzt. © GOP

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Alles neu macht nicht bloß der sprichwörtliche Mai, sondern oft schon der Januar. Neues Jahr, neues Glück – so heißt es ja nicht ohne Grund. Frühjahrsputz und Kehraus beginnen in vielen Haushalten schon jetzt. Nun ja, wenigstens der Weihnachtsschmuck wird dieser Tage wieder verstaut und verkramt. Der Baum wird abgeschmückt und rausgeschleppt. Was bleibt? Nadeln.