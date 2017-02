Testen, tauchen, tricksen

Bremen - Und wieder ein Namenswechsel: Aus der „Rad & Outdoor“ wird die „Draußen“. Gestartet als reine Fahrradmesse mit Tagung, hat die Veranstaltung seit 1998 reichlich zugelegt und umfasst nun vieles rund um Outdoor-Aktivitäten. Unter dem Namen „Draußen“ lockt sie Besucher am 11. und 12. März (Sonnabend und Sonntag) in die Messehallen auf der Bürgerweide. Parallel dazu findet wieder die „Passion Sports Convention“ rund um Funsport statt.

An besagtem März-Wochenende verwandelt sich die Messe Bremen in ein Paradies der Sport- und Freizeitaktivitäten. Rund 220 Aussteller zeigen zwei Tage lang Trends, Neuheiten und Ideen. So präsentiert die „Draußen“ in den Hallen 4 und 5 die unterschiedlichsten Räder. Gleich nebenan in den Hallen 6 und 7 geht es bei der „Passion“ um Fun- und Extremsportarten wie Skateboarding, Calisthenics oder Stand-up-Paddling.

Warum nun der Wechsel zum sehr schlichten Namen „Draußen“? „Wir wollen klarmachen, dass wir ein breites Feld an Aktivitäten abbilden, darunter übrigens auch Neues“, sagt eine Messe-Sprecherin. Neu bei der „Draußen“ ist beispielsweise die Trendsportart Obstacle Run, wie Projektleiterin Silke Günther erzählt. Die moderne Form des Hindernislaufs können Interessierte auf einem Indoor-Parcours testen.

„Sich auf den Sattel seines Wunschrads zu setzen – ob mit oder ohne E-Antrieb, mal kräftig in die Pedale zu treten, mit den Ausstellern und anderen Fahrrad-Enthusiasten über die beste Route durch die Stadt oder für den nächsten Trip in den Harz ins Gespräch zu kommen, dafür steht die Messe“, sagt Günther. Vom Kinder-Laufrad übers Faltrad bis zum Mountainbike reicht das Sortiment der Aussteller, die auch das passende Zubehör für Rad und Radler mitbringen. Beispielsweise sind hier innovative Fahrradhelme oder multifunktionale Anhänger zu entdecken. Das „smarte Rad“, das Kalorienverbrauch oder die beste Route anzeigt, ist auch Thema. Zudem können Besucher im Tauchturm das Unterwassergefühl testen und Norddeutschlands höchsten mobilen Kletterturm erklimmen. Zusammen mit „KUBB Deutschland“ ist ein „Kubb-Turnier“ auf dem Freigelände geplant. Am Wettbewerb, auch bekannt als Wikinger-Schach, können Teams teilnehmen.

Action, Adrenalin, Sport und Spaß sind bei der „Passion“ angesagt. Zum ersten Mal gibt es ein 135 Quadratmeter großes Stand-up-Paddling-Becken, in dem Besucher die Wasser-Trendsportart ausprobieren können.

In Workshops dürfen Fun- und Extremsportarten wie etwa BMX, Hip-Hop-Tanz, Slacklining oder Stunt Scootering getestet werden. Wer lieber nur zuschaut, kann die Profis beobachten. In Halle 7 tricksen Skateboarder bei der Deutschen Meisterschaft um die Wette.

Gleiches gilt für die BMXer in Halle 6: Sie fliegen über Rampen und präsentieren waghalsige Tricks. Dann ist da noch der „Bar Warrior Cup“, ein Calisthenics-Wettbewerb. Bei dieser noch relativ unbekannten Trendsportart zeigen rund 50 muskelbepackte Sportler aus ganz Europa, was mit eigenem Körpergewicht in einem optisch aufgemotzten Reckstangenpark (den „Bars“) alles möglich ist. - gn

Die beiden Messen „Draußen“ (Halle 4 und 5) und „Passion“ (Halle 6 und 7) sind am 11. und 12. März (Sonnabend/Sonntag) jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet neun Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Mehr Infos unter:

www.passion-bremen.de

www.draussen-bremen.de