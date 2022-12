Bremen jubelt über Tempo, Temperament und Witz

Von: Martin Kowalewski

Voller Tempo und Anmut: die Quadrille der Equipe Sebastián Fernández. © Cavalluna

Die Pferdeshow „Cavalluna“ macht wieder Station in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena) auf der Bürgerweide. Die neue Show „Das Geheimnis der Ewigkeit“ begeistert das Publikum.

Bremen – Mehrfach treten sie auf und immer sind sie atemberaubend: die Trickreiter von Hasta Luego. Sie stellen die wilden Cocorochos dar, gestrandete Piraten, die ihr Schiff verloren haben und nun ohne dieses an Land gehen und in Mittelamerika ihr Unwesen treiben. Die Darbietungen der Franzosen sind ein beeindruckendes Element in der „Cavalluna“-Show „Das Geheimnis der Ewigkeit“, die am Montag in der Stadthalle (ÖVB-Arena) das Publikum begeistert. In insgesamt vier Shows werden 15 000 Zuschauer erwartet.

Es sieht einfach halsbrecherisch auf. Ein Mann lässt sich an der Seite vom Pferd herunterfallen, schnellt wieder hoch. Das wiederholt er auf der anderen Seite. Eine Frau hängt seitlich am Pferd, die Pistole gezückt. Überschläge sind zu sehen. Später vollzieht sie in dieser Position einen Spagat, Überschläge sind zu sehen, auch neben Pferd. Atemberaubende Eindrücke mit unglaublichen Tempo!

Die „Ungarische Post“ fährt in der Arena ein. Laury Tisseur steht auf dem Rücken zweier Pferde, vor ihm zwei weitere Pferde – eine wacklige Angelegenheit. Die Pferde springen bei der rasanten Nummer über Hindernisse, aus denen Wasserfontänen spritzen. Das schafft Tisseur ebenfalls mit der doppelten Pferdezahl vorne, selbst wenn die Pferde vor ihm die Position wechseln.

„Wacklige Angelegenheit“

Die Pferde und die Reiter stehen im Mittelpunkt der Show, aber es gibt auch eine kleine Geschichte. Im Zentrum steht der „Stein der Ewigkeit“, der dem Stamm der Guyavos gestohlen wurde. Zu Handlungsbeginn bricht der Hirtenjunge Joaquim auf, den Stein zurückzubringen. Seinem Dorf scheint der Stein kein Glück zu bringen. Zudem macht sich die junge Mamey (Guilia Giona) vom Stamm der Guyavos auf, den Stein zurückzuholen. Beide Reiter begegnen sich auf den Pferden in einer romantischen Szenerie. Sie wissen nichts von den Missionen des jeweils anderen. das erfährt Mamey erst in Joaquims Dorf und erfährt dort von dessen Vorhaben.

Joaquin wird von einem Teammitglied der Reitergruppe Equipe Sebastián Fernández gespielt, die mehrfach ihr Können mit der Garrocha zeigt, einem langen Holzstab. Mamey alias Guilia Giona ist eine Könnerin der Freiheitsdressur. Das zeigt sich unter anderem in einer wichtigen Szene am Schluss, in der sich die Pferde setzen und die Zuschauer begeistern. Guilas Bruder Diego spielt in der kleinen Geschichte ihren Widersacher: Arturo von den Cocorochos.

Faszinierend: die „Ungarische Post“ von Larry Tisseur. © Cavalluna

Eine sympathisch-witzige Erscheinung sind Kokosnussverkäufer Pedro (Carlos Román) und sein Esel „Caramelo“. Der Esel springt auch über ein gespanntes Seil und bewegt sich elegant. Witzig, niedlich und sympathisch ist der Auftritt von Freiheitskünstler Bartolo Messina mit vier von der Größe her sehr ungleichen vierbeinigen Partnern. Messina trägt einen getupften Mantel, denn er tritt mit ähnlich gemusterten Pferden, Appaloosas, auf. Ein Pony läuft kess unter dem größten Pferd hindurch. Und sitzen können die Vierbeiner auch. Dafür gibt es ordentlich Applaus.

Ausgefeilte Tanzdarbietungen

Es ist eine Show mit viel Pferde-Eleganz und auch ausgefeilten Tanzdarbietungen. Die lateinamerikanisch klingende Musik bringt die Zuhörer zum Mitklatschen. Komplexe Auftritte von Pferden, Reitern und Tänzern sorgen für begeisterten Beifall beim Publikum. Nach der Show dürfen die Zuschauer direkt an die Arena und die vierbeinigen Stars streicheln.

Zwei weitere Aufführungen sind am Dienstag zu sehen – um 14 und 18.30 Uhr. Die Tickets mit einem Preis von 40 bis 90 Euro sind unter anderem unter „www.cavalluna.com/tickets/bremen“ erhältlich.