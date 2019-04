Europadialog: Vom Wunder der europäischen Integration

Bremen - Von Jan Dirk Wiewelhove. Die Europäische Union ist eine Erfolgsgeschichte. In diesem Punkt waren sich sowohl die rund 150 Teilnehmer als auch die Gäste auf dem Podium beim Europadialog der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Bremen einig. Doch werde wenige Wochen vor der Europawahl am 26. Mai zu wenig über die zahlreichen positiven Auswirkungen eines vereinten Europa gesprochen.

Diese Meinung vertrat am Donnerstagabend insbesondere Jens Eckhoff, Mitglied im Landesvorstand der Bremer Europa-Union. Errungenschaften wie Frieden, Sicherheit und die Reisefreiheit sowie eine gemeinsame Währung würden als selbstverständlich angesehen, weil viele junge Menschen die Situation vorher nicht mehr kennen. Friedhelm Hase, Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Bremen, erklärte, dass die europäische Integration „ein Wunder“ sei. Die Stärke der Union sei die Vielfalt der Kulturen und Sprachen. Eine gemeinsame europäische Identität brauche es nicht, damit das Projekt Europa gelingen könne. Jens Eckhoff versteht nicht, warum die Staats- und Regierungschefs in der Öffentlichkeit oft als zerstritten dargestellt würden. Dies seien meistens „normale politische Diskussionen“ unter 28 Mitgliedsstaaten.

Immer wieder traten die Zuschauer in den Austausch mit den Gästen auf dem Podium in der Mitte des Saals. Dafür hatten sie zu Beginn des Abends Karten ausgefüllt, auf denen drei Fragen zur Entwicklung Europa aufgeworfen wurden. KAS-Mitarbeiter fassten die Antworten unter Themengebieten zusammen, so dass sie Moderator Frederik Aly in die Diskussion einfließen lassen konnte. Ein Airbus-Mitarbeiter zeigte sich als ein Verfechter Europas, weil er die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg als bereichernd empfindet.

Persönliche Erfahrungen als Fundament

Dass persönliche Erfahrungen das Fundament einer pro-europäischen Einstellung sein können, erklärte auch Tobias Weigelt, Direktor der Europaschule Utbremen. An dieser Schule lernen Schüler aus mehr als 40 Nationen zusammen. Die Schüler werden zu internationalen Praktika ermutigt, um in den Dialog mit anderen Kulturen zu treten und um gegenseitiges Verständnis aufzubauen. Genau solche Begegnungen brauche es bei Lehrern und Schülern immer wieder, um die Menschen für die europäische Idee zu motivieren.

Ein Besucher hatte ein treffendes Schlusswort parat. Auf die Frage „Was soll Europa nicht tun?“ erklärte er kurz und knapp: „Aufgeben.“